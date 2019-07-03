В рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджанском музее ковра с сегодняшнего дня организована выставка "Культурное наследие Азербайджана в Луврском музее", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка продолжится до 30 сентября.

В Баку впервые экспонируются три уникальных экспоната, выставляемых в постоянной экспозиции всемирно известного Луврского музея.

Министр культуры Абульфас Гараев отметил, что связи между Азербайджанским музеем ковра и Музеем Лувра находятся на высоком уровне. В Лувре и других зарубежных музеях хранится достаточно много экспонатов, связанных с Азербайджаном. Министр отметил, что в Азербайджанском музее ковра демонстрируются три азербайджанских ковра, которые хранятся в Лувре.

"Отрадно, что в таком всемирно известном музее, как Лувр, хранятся азербайджанские ковры. И знакомя с этим фактом гостей и посетителей, мы популяризируем азербайджанскую культуру", - добавил Гараев.

Выступая на мероприятии, посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез сказала, что это является показателем сотрудничества между двумя странами: "Это уникальное мероприятие между Лувром и Азербайджанским музеем ковра очень интересно для всех, и сегодня мы вновь раскрываем для себя эти ковры. Это мероприятие демонстрирует отношения между Парижем и Баку".

Проект является вкладом Азербайджанского музея ковра по реализации "Госпрограммы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы"

Выставка проводится при организации министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского музея ковра, посольства Франции в Азербайджане, Луврского музея, Азербайджано-французского университета и ЗАО "Silk Way West Airlines".

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

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