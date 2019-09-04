Священные огни Янардага - интересные факты - ФОТО
В Азербайджане довольно много мест, где тысячелетиями на поверхность выходил природный газ. Это и Астара, и Акстафа, и горные святилища "Атешгях" в окрестностях высокогорных поселков Джек и Хыналыг... Недаром Азербайджан издревле именуют Страной огней. Но больше всего таких мест все-таки на Абшероне, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
"Виной" тому геологические процессы полуострова, породившие естественные выходы природного газа и газоконденсата, Кирмакинскую нефтяную долину и горючие сланцы, которыми Азербайджан богат. Одним из самых эффектных таких мест - Янардаг.
"Янардаг" в переводе - "Горящая гора". Наши предки, не зная, как объяснить многочисленные возгорания, возникновение беспричинного, на их взгляд, огня, обожествляли это явление. Огонь - не что иное, как плазма, четвертое состояние вещества - в дополнение к жидкому, твердому и газообразному. У человека, наблюдающего длительное время за пламенем, в коре головного мозга создаются некие галлюциногенные процессы, что так же сыграло определенную роль в формировании этих верований.
В принципе, на планете огнепоклонниками были не только жители Абшерона. Ими были и древние славяне, и древние насельники Скандинавии, и жители Огненной Земли, и сикхи и шиваиты в Индии...
Но, видимо, священные огни Абшерона были самыми впечатляющими и самыми обильными, раз именно здесь - по мнению многих ученых - и зародилась одна из древнейших мировых религий - зороастризм. Считается даже, что пророк зороастрийцев - Зороастр (Заратустра) - родом именно из этих мест.
Зороастр строил свою философию на идее вечной борьбы двух начал: добра и зла, у его учения были четкие правила и каноны, и именно поэтому можно смело говорить о зороастризме как о древнейшей в истории человечества систематизированной и четко организованной религии. Практически монотеистической. Религия эта в древности была весьма широко распространена: она охватывала практически весь Ближний и Средний Восток. С древнейших времен в Баку собирались ее адепты со всех уголков мира, особенно из Индии, Ирана и других стран.
Святилища зороастрийцев строились, как правило, рядом с выходами на поверхность природного газа. Так что вполне возможно, что и рядом с Янардагом тоже располагалось когда-то такое святилище.
Ошеломляющее природное явление когда в любое время года неугасимо горит пламя, рвущееся прямо из почвы - неудивительно, что оно поразило наших предков. Удивительно другое: Янардаг - вовсе не гора, правильнее было бы назвать это место не горящей горой, а горящим обрывом.
Нелогичное название "Янардаг" долгое время было загадкой для ученых. Были изучены старинные летописи, не по одному разу расспрошены старейшие местные жители, был даже внимательно рассмотрен герб Бакинского ханства и города Баку, на котором имеются три огня.
И выяснилась поразительная вещь: это действительно не Янардаг... Янардаг - это три невысоких холма недалеко от "горящего обрыва", на которых в незапамятные времена горели священные огни, попавшие в итоге на герб страны, и которые когда-то действительно горели.
Эти три горящие точки были прекрасно видны при подходе с моря к северной и северо-восточной частям полуострова. Именно оттуда в основной своей массе шли торговые суда, в том числе и Афанасия Никитина, который, кстати, в XV в. в своих путевых заметках "Хождение за три моря" писал, что "...на Хвалынском море стоит Бака, где огни горят неугасимые...". Упоминал о священных огнях Абшерона и Марко Поло.
Кстати, основной порт в те времена был именно там, на севере, а вовсе не на месте современного Баку, ведь Бакинская бухта геологически начала образовываться довольно поздно, в конце XIII в. н.э. С севера был прекрасно виден и остров Пираллахы, где в давние времена был главный, как считают историки, храм священного огня.
Так что название "Янардаг" исторически вовсе не нелогичное, а самое что ни на есть оправданное. Открыто для посетителей это уникальное место было лишь в 1974 г., а с 2007 г. взято под охрану государства, эта территория объявлена Государственным историко-культурным и природным заповедником.
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