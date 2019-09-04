В Азербайджане довольно много мест, где тысячелетиями на поверхность выходил природный газ. Это и Астара, и Акстафа, и горные святилища "Атешгях" в окрестностях высокогорных поселков Джек и Хыналыг... Недаром Азербайджан издревле именуют Страной огней. Но больше всего таких мест все-таки на Абшероне, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

"Виной" тому геологи​ческие процессы полуострова, породившие естественные выходы природ​ного газа и газоконденсата, Кирмакинскую нефтяную долину и горю​чие сланцы, которыми Азербайджан богат. Одним из самых эффектных таких мест - Янардаг.

"Янардаг" в переводе - "Горящая гора". Наши предки, не зная, как объяснить многочисленные возгорания, возникновение беспричинного, на их взгляд, огня, обожествляли это явление. Огонь - не что иное, как плазма, четвертое состояние веще​ства - в дополнение к жидкому, твердому и газообразному. У человека, наблюдающего длительное время за пламенем, в коре головного мозга создаются некие галлюцино​генные процессы, что так же сыграло определенную роль в форми​ровании этих верова​ний.

В принципе, на планете огнепоклонниками были не только жи​тели Абшерона. Ими были и древние славяне, и древ​ние насельники Скандинавии, и жители Ог​ненной Земли, и сикхи и шиваиты в Индии...

Но, видимо, священ​ные огни Абшерона были самыми впечатляющими и самыми обильными, раз именно здесь - по мнению многих ученых - и зародилась одна из древнейших ми​ровых религий - зороастризм. Считается даже, что пророк зороаст​рийцев - Зороастр (Заратустра) - родом именно из этих мест.

Зороастр строил свою философию на идее вечной борьбы двух начал: добра и зла, у его учения были четкие правила и каноны, и именно поэтому можно смело говорить о зороастризме как о древнейшей в истории человечества систематизированной и четко организованной религии. Практически монотеистической. Религия эта в древности была весьма широко распространена: она охватывала практически весь Ближний и Средний Восток. С древнейших времен в Баку собирались ее адепты со всех уголков мира, особенно из Индии, Ирана и других стран.

Святилища зороастрийцев строились, как правило, рядом с выходами на поверхность природного газа. Так что вполне возможно, что и рядом с Янардагом тоже располагалось когда-то такое святилище.

Ошеломляющее природное явление когда в любое время года неугасимо горит пламя, рвущееся прямо из почвы - неудивительно, что оно поразило наших предков. Удивительно другое: Янардаг - вовсе не гора, правильнее было бы назвать это место не горящей горой, а горящим обрывом.

Нелогичное название "Янардаг" долгое время было загадкой для ученых. Были изучены старинные летописи, не по одному разу расспрошены старейшие местные жители, был даже внимательно рассмотрен герб Бакинского ханства и города Баку, на котором имеются три огня.

И выяснилась поразительная вещь: это действительно не Янардаг... Янардаг - это три невысоких холма недалеко от "горящего обрыва", на которых в незапамятные времена горели священные огни, попавшие в итоге на герб страны, и которые когда-то действительно горели.

Эти три горящие точки были прекрасно видны при подходе с моря к северной и северо-восточной частям полуострова. Именно оттуда в ос​новной своей массе шли торговые суда, в том числе и Афанасия Никитина, который, кстати, в XV в. в своих путевых заметках "Хождение за три моря" писал, что "...на Хвалынском море стоит Бака, где огни горят неугасимые...". Упоминал о священных огнях Абшерона и Марко Поло.

Кстати, основной порт в те времена был именно там, на севере, а вовсе не на месте современного Баку, ведь Бакинская бухта геологически начала образовываться до​вольно поздно, в конце XIII в. н.э. С севера был прекрасно виден и остров Пираллахы, где в давние времена был главный, как считают историки, храм священного огня.

Так что название "Янардаг" исторически вовсе не нелогичное, а самое что ни на есть оправданное. Открыто для посетителей это уникальное место было лишь в 1974 г., а с 2007 г. взято под охрану государства, эта территория объявлена Государственным историко-культурным и природным заповедником.

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