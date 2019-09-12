17 сентября в Азербайджане стартует Фестиваль современного искусства "MAIDEN TOWER. To Be a Woman" ("Девичья башня. Быть женщиной"), организованная делегацией Европейского Союза в Азербайджане совместно с посольствами разных стран и местными партнерами.

Азербайджан - первая мусульманская страна, давшая женщинам право голоса. Тема фестиваля - 100-летие освобождения азербайджанских женщин и отражает роль женщин в азербайджанском обществе и во всем мире.

Общая цель организаторов и участников фестиваля отражает идеи развития гендерного равенства через призму современного искусства.

Фестиваль продлится до 27 сентября и порадует ценителей искусства в столице и регионах страны интересными мероприятиями.

Участниками фестиваля являются художники, деятели культуры, директора музеев, кураторы и художники из стран-членов ЕС, таких, как Австрия, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Венгрия, а также из Грузии, стран Восточного партнерства, таких как Молдова и Украина, и стран, не являющихся членами, таких как Иран, Израиль, Турция, Аргентина, Мексика и др.

Самым примечательным из мероприятий фестиваля является "Kombinat - Urban Art Show"

Инициатор и куратор фестиваля, заслуженная художница Азербайджана Сабина Шихлинская в беседе с Day.Az рассказала, что комбинат, некогда служивший мастерской скульпторам и художникам столицы, и находящийся при Союзе художников, после распада Советского Союза был сдан в аренду различным коммерческим предприятиям, которые не имеют ничего общего с искусством и дизайном.

"Художественно-производственный комбинат Союза художников Азербайджана в советское время был активным местом работы художников. Там находились керамические, стекольные, скульптурные цеха. В силу экономических причин цеха стали сдаваться чисто производственным предприятиям, и искусство оттуда ушло. Единственный цех, который остался там работать, - скульптурный. Все знаменитые статуи города были изготовлены там, начиная с памятника Нариману Нариманову и заканчивая памятником Зорге. Идея заключалась в том, чтобы во время фестиваля постараться вернуть в это пространство арт. Не в виде картин в рамочках, а в виде муралов и граффити, отражающих тему фестиваля", - сообщила С. Шихлинская.

Участниками "Kombinat - Urban Art Show" станут звезда мурал-арта из Швеции Каролина Фальхольт, грузинская художница Саломея Бауэр, нидерландский фотограф Онно Керверс, а также известные азербайджанские художники и граффитисты Ирина Эльдарова, Самир Салахов, Бутунай Хагвердиев, Орхан Гараев, Айгюн Гасанова, Азер Меммедли, Али Акрам, Эмиль Межнунов, Сабит Заманов, а также ученики Европейского лицея в Баку и известная исполнительница Диана Гаджиева (DiHaj).

Сейчас муралы и граффити уже украшают двери гаражей и подразрушившиеся стены комбината.

"Те, кто работает в гаражах, совсем не против того, что ребята рисуют и пишут на их стенах. Наоборот им это даже нравится, хотя многие из них не понимают смысла происходящего. Но мы вливаемся в сознание людей через арт. Мы хотим оставить зерно после фестиваля, которое еще прорастет", - сказала художница и куратор.

Она также добавила, что проект называется "арт-шоу", так как во время открытия будут перформатические проекты: Диана Гаджиева даст концерт в скульптурном цеху посреди огромных гипсовых форм, из которых была создана скульптура Бабека, а также будет показано слайд-шоу, созданное послом Нидерландов в Азербайджане, замечательным фотографом Онно Керверсом, который задокументировал все скульптуры, созданные в этом комбинате.

Отметим, что арт-шоу начнется в 16:00 18 сентября. Посетить его сможет любой желающий.

"Мы надеемся, что это место станет культовым для нашей молодежи. Потому что небезызвестная Fabrika в Тбилиси просто притягивает не только молодежь, а всех тех, кто молод душой. Я попыталась создать такое пространство у нас. Это стало возможно благодаря поддержке председателя Союза художников Фархада Халилова и председателя Клуба художников Бахрама Халилова. Мы хотим, чтобы это место стало центром художественного урбанизма", - заключила Сабина Шихлинская.

Чтобы узнать месторасположение комбината, пройдите по ссылке.

Ф. Агаларова

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