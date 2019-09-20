В Музее Современного Искусства проходит выставка, в экспозицию которой входит разная коллекция азербайджанского современного искусства. Поскольку данная экспозиция характеризует современное течение в искусстве, главной темой является женщина. Применяемая тема отображает разные проблемы всех времен. Эти отображения создают мифы и прототипы. Женщина всегда является покорным объектом для восхищения и увлечения.  

Коллекция выставки дополнена персональной экспозицией международных современных художников, которые выступают в качестве интервенции в этом традиционном месте. Эти художники размышляют над вопросом о том, что значит быть женщиной, и, таким образом, дают голос женщине, тем самым придавая ей силы и диктуя повествование с ее точки зрения. 

Эти вмешательства, которые как в диалоге, так и в противостоянии постоянной коллекции выставки, созданы с использованием минимальных художественных жестов и, следовательно, стимулируют размышлять над глубокими вопросами в современном искусстве. 

Участники: 

Татьяна Федорова (Молдова) 

"Группа Bouillon" (Грузия) 

Ксения Финк (Германия) 

Барбара Штурм (Австрия) 

Хамед Сахихи, Самира Эскандарфар (Иран) 

Ясим Агаоглу (Турция) 

Виктор Бен Тзви (Израиль) 

Зейгам Азизов (Объединенное Королевство)

Место: Музей Современного Искусства  

Время проведения: 19.09.-16.10.019  

Часы работы: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье с 11:00 до 20:00.

Стоимость билета: 5 AZN, для студентов: 2 AZN

 
 

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