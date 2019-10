В Park Cinema Park Bulvar стартовал X Фестиваль Европейских фильмов.

Организаторами фестиваля являются представительство Евросоюза в Азербайджане, посольства стран-членов ЕС, аккредитованные в нашей стране.

В день открытия фестиваля вниманию зрительской аудитории были представлены два фильма "One last deal" ("Последняя сделка", режиссер Клаус Хярё, Финляндия) и "The son of Saul" ("Сын Саула", режиссер Ласло Немеш, Венгрия), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьера фильма "Сын Саула" состоялась 15 мая 2015 года на Каннском кинофестивале, где кинолента завоевала Гран-при. В феврале 2016 года картина была удостоена кинопремии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

Действие фильма происходит в октябре 1944 года в концлагере Освенцим. Саул входит в специальную группу евреев-заключённых, которым нацисты поручают выполнять часть вспомогательных работ, связанных с уничтожением людей в газовых камерах и сжиганием их тел и одежды. Саул становится свидетелем того, как нацистский врач убивает выжившего в газовой камере мальчика, в котором, как ему кажется, он признаёт своего сына. Он решает, что мальчика надо похоронить с еврейской молитвой, и для осуществления этого пытается найти раввина...

Фильм "Последняя сделка" рассказывает об агенте по продажам картин Олави, который собирается уйти на пенсию. Неожиданно на аукционе ему попадается на глаза старая картина, стартовая цена которой очень низка из-за того, что её подлинность не доказана. Но профессиональное чутьё Олави подсказывает, что это не подделка. Однако, аукционный дом понимает, что совершил ошибку и решает всё исправить...

Отметим, что X Фестиваль Европейских фильмов проходит в столице Азербайджана со 2 по 16 октября. В программу фестиваля вошли фильмы кинематографистов из Хорватии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Голландии, Польши, Португалии, Испании и Швеции. Также на фестивале будет продемонстрирован фильм азербайджанского режиссера Эльчина Мусаоглу "Набат".

