Известная турецкая поэтесса и художник Йешим Агаоглу в прошлом месяце приехала в Баку для участия в Международном фестивале "Maiden Tower. To be a woman" и II Фестивале поэзии, искусства и духовности - Насими.

Яркая и очень сильная личность, создающая нежные, тонкие работы, она признана во всем мире.

Стихи Йешим начала писать в 5 лет. Точнее она их говорила, а родные записывали. Именно из-за желания записывать стихи самой она начала учиться читать. В 18 лет ее стихи впервые опубликовали, и после этого карьера поэтессы Йешим стала стремительно развиваться.

Сегодня ее стихи переведены на английский, немецкий, русский, азербайджанский и другие языки. Она является автором многочисленных сборников стихов, 2 из которых вышли в Азербайджане. В этом году вышли 2 электронные книги, одна в соавторстве с японским поэтом, который перевел ее стихи на японский, а также книга в соавторстве с итальянским и канадским поэтами. Также недавно в США вышла пара небольших сборников Йешим на английском языке.

Примечательно, что свои стихи она пишет лишь маленькими буквами. Заглавных букв вы не встретите даже в личной переписке с ней, так как поэтессе визуально очень нравится все миниатюрное. Это касается букв и даже отражается в инсталляциях. Она с детства любит все в миниатюре и даже собирает коллекцию миниатюрных книг из разных стран. Поэтому особый восторг у нее вызвал Музей миниатюрной книги в Баку.

Как в поэзии, так и в инсталляции Йешим отличается самобытностью. Она является автором стихов-инсталляций. Впервые она заявила о себе как о художнике в 1990-е годы. Тогда она написала стих на тематику выставки, распечатала его на желтых листах, скомкала их и создала гору. Посетители выставки могли забирать листы с собой. В этом был ее новаторский подход к искусству, так как обычно в галереях людям запрещалось прикасаться к экспонатам, не то что забирать их с собой. Новаторский подход был и в обращении со своими стихами. Ведь большинство традиционно относятся к стихам как к чему-то неприкосновенному, а она скомкала свои стихи и собрала их на полу как нечто ненужное. Женщина всегда присутствовала на открытии выставок и с интересом наблюдала за посетителями, которые сначала нерешительно, а потом с удовольствием забирали ее стихи с собой.

"На протяжении последних 15 лет я часто бываю в Баку. Причина моих визитов в столицу Азербайджана - искусство и поэзия. Мне поступают приглашения и я их с удовольствием принимаю. Но на самом деле у меня есть и другая связь с Баку - моя семья из Азербайджана. Корни из Шуши, но отец мой родился в Баку и переехал в Турцию, когда ему было 13 лет. Агаоглу - известная в Азербайджане семья. Самым известным представителем фамилии является Ахмет Агаоглу. Я приехала в Баку, чтобы принять участие в двух фестивалях, но также попала на празднование 150-летия Ахмета Агаоглу. Все так удачно совпало. Хотя я не верю в случайности. Значит, мне надо было здесь быть. Если бы не приглашения на фестивали, я бы, наверное, не приехала на празднование 150-летия предка в Азербайджанской государственной академической филармонии и Национальном музее истории Азербайджана. Я горжусь своим происхождением, но часто молчу об этом, так как мне не хочется, чтобы люди списывали мои успехи на происхождение. Я очень люблю Баку. Каждый раз в этом городе я испытываю некое волнение, потому что мои корни отсюда и я это чувствую", - сказала в беседе с Day.Az Йешим Агаоглу.

Она призналась, что последние три года не приезжала в Баку, так как не было повода. Но на этот раз поводов оказалось несколько. Сначала ей пришло приглашение принять участие в Фестивале "Maiden Tower. To be a woman". Спустя неделю после открытия этого фестиваля стартовал Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими, куда художница также получила приглашение и представила во Дворце Ширваншахов мультимедийную инсталляцию, посвященную творчеству мыслителя и поэта. В рамках "Maiden Tower. To be a woman" она приняла участие в выставке в Музее современного искусства, а также в заключительный вечер фестиваля - в мероприятии Visual Poetry в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова.

Фотографии с выставки в рамках фестиваля "Maiden Tower. To be a woman"

Йешим - феминистка. Но эта тема не основная в ее творчестве. Она всегда понимала, что мужчины и женщины равны, и никто не должен считать представителей противоположного пола выше или ниже себя. Но с взрослением она стала замечать, что не все люди думают так же. Эта тема ее как женщину и творческую личность очень сильно волновала, поэтому нашла свое отражение в работах. Но в ее творчестве нашли свое отражение и тема борьбы, смена места обитания, архитектура и многое другое.

"Я заметила, что между поэтами и художниками есть пропасть, хотя ее просто не должно быть. По моему кино, музыка, фотография, живопись, литература не должны быть разделены. У меня есть круг друзей литераторов и я, приглашая их на свои выставки, вижу, что они не понимают и не принимают современное искусство. "Разве это искусство? Я тоже могу это сделать", - говорят они. Эту фразу на одной выставке годы назад я даже использовала как инсталляцию. Я написала на желтом листочке "Bunu bən də yaparım" ("И я могу это сделать") и повесила в рамочке на стену. Работа вызвала большой ажиотаж. Эта фраза даже становилась названием выставки, которую впервые я представила именно в Баку, а также стала названием каталога. Люди не всегда думают, что технически простая вещь несет в себе глубокую мысль. Те, кто не понимает мысль, говорят: "разве это искусство", - рассказала Агаоглу.

Йешим любит создавать технически простые работы, несущие в себе глубокий смысл. Все свои работы она пытается сделать настолько просто, насколько это под силу даже ребенку. Знатоки искусства очень высоко ценят ее инсталляции, потому что могут прочувствовать их глубину.

Многие художники думают, что чем сложнее выполнена работа, тем лучше. Они создают настолько сложные инсталляции, что даже сами с ней не справляются - за них работает специально нанятая команда. Многие выставки предоставляют материальную возможность художникам, чтобы они могли тратиться на материалы и рабочие руки. Но Йешим выбирает иной путь. Ее понимание искусства - просто и со смыслом. При этом для нее важно, чтобы работы были визуально эффектными, привлекали внимание, а также несли слои смысла. Она призналась, что так же оценивает и поэзию - стихи должны нести в себе глубокий смысл. И поймут ее или нет, зависит от глубины мысли самого читателя, который может уловить в стихе один, а то и несколько смыслов. Йешим не любит высказывать мысль напрямую, ей нравится проводить читателя/зрителя к мысли витиеватыми путями.

Говоря о том, не боится ли Йешим повториться в своем творчестве, она призналась, что такие мысли не мучают ее, так как она не получала профессионального художественного образования.

"Я изучала археологию и историю искусств, а затем кино и фотографию. Именно поэтому я не так много знаю о технике выполнения изобразительных работ. У меня нет компьютера, я им никогда не пользовалась, даже смартфон у меня появился сравнительно недавно. Я не сижу в Интернете и не слежу за тем, что сделали другие. Я лишь хожу на выставки. Поэтому страха повторить чей-то стиль или чью-то работу у меня нет. Я не повторяю других, но меня повторяют. Не хочу показаться нескромной, но у меня всегда много идей. Я даже себя останавливаю, потому что идей слишком много и в них просто нет нужды", - рассказала наша собеседница.

Фотографии с Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими

В отсутствии профессионального образования она видит и большой минус. Дело в том, что выпускники художественной академии могут работать педагогами и создавать работы для продажи, при этом не далеко уходя от искусства. Кроме этого они находятся в нужной сфере с самого первого курса, им легче пробиться в галереи, найти покупателей своих работ.

Говоря о материальном достатке, Йешим призналась, что таким художникам как она, которые не создают коммерческих и декоративных работ, сложно прожить, продавая инсталляции.

"Я достигла такого статуса, что мои расходы на участие в выставках покрываются приглашающей стороной. Порой мне даже платят деньги за участие. Иногда работы покупают коллекционеры. Но этого не хватает на жизнь. Я очень дорожу своей свободой, поэтому решила, что лучше буду жить скромно, но буду заниматься лишь искусством. Я посвятила свою жизнь искусству.

Я не вышла замуж и не стала мамой. Я сделала осознанный выбор. Я очень люблю детей, но я не захотела своих. Любить детей и любить своих детей - разные вещи. Есть люди, которые не любят детей, но обожают своих собственных. Я же очень люблю всех детей, и они меня тоже. Даже на выставках они больше всего интересуются моими работами. И это мне очень нравится. Считаю, что люди искусства должны оставаться детьми душой. И вот я чувствую себя ребенком.

У меня такой характер, что я отдаю себя лишь одному делу. Если бы я создала семью, то посвятила бы себя ей. Есть люди, которые могут посвящать себя нескольким делам. Я не такая. Поэтому я решила посвятить себя искусству и никогда не жалела о своем выборе", - заключила Йешим Агаоглу.

Франгиз Агаларова

