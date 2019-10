Потрясающими инсталляциями на Девичьей башне в сочетании интересного музыкального оформления в разных направлениях и стилях состоялось открытие Baku Jazz Festival 2019, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Трехчасовой потрясающий концерт азербайджанских и зарубежных музыкантов в старинной части Баку - Ичеришехер завершился настоящим сюрпризом - 3D-мэппингом, арт-инсталляцией в стиле джаза на Девичьей башне. Яркое открытие привлекло большое внимание жителей столицы и гостей города.

"В этом году Бакинский международный джаз-фестиваль проводится в 14-й раз, и как всегда, станет одним из самых крупных мероприятий, посвященных джазу в Азербайджане. Фестиваль порадует поклонников джаза разнообразной и яркой программой, а также поразит публику высочайшим уровнем исполнения музыкантов", - отметила директор проекта Лейла Эфендиева.

С 18 по 27 октября будут организованы более 25 концертов. В числе гостей фестиваля не только представители из Азербайджана, но и музыканты из Германии, Бразилии, России, Китая, Турции и Украины. Baku Jazz Festival 2019 представит публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические практические и информативные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джаз-саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman". Изюминка джаз-фестивалей - полуночные джем-сессии (jam session) после концертных программ, и бакинский фестиваль не отступает от мировых фестивальных традиций, корнями уходящих в культовую композицию "Round Midnight" - знакового джазового стандарта. Все это пройдет в контексте фестивального девиза "More jazz, more intellect!". Художественный руководитель - известный джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. В течение десяти дней съемочная команда Euronews будет освещать Бакинский джаз-фестиваль.

Фестиваль будет проходить на нескольких площадках: бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!