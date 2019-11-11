Недавно в культурной жизни столицы случилось значимое событие - открылась персональная выставка директора Азербайджанского национального музея искусств, заслуженного деятеля искусств, кавалера ордена "Шохрат", председателя государственной экспертной комиссии по изобразительному искусству, профессора Чингиза Фарзалиева.

В беседе с корреспондентом Day.Az Чингиз Фарзалиев рассказал о том, как создавалась экспозиция, приуроченная к 50-летию его творческой деятельности, поделился мыслями о государственной поддержке, о современном искусстве и развитии искусства в Азербайджане.

Важно видеть, что культура является одной из основных сфер внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Как директор Азербайджанского национального музея искусств я лично знаю, насколько важна для первых лиц государства забота о сохранении и преумножении культурного достояния республики. Как много они делают для развития культурного кода нации. Сколько внимания они уделяют тем, кто посвятил свой жизненный путь служению культуре. Ведь одним из посвящений настоящей выставки стала высокая награда - орден "Şöhrət", которым я был удостоен в 2018 году за заслуги в развитии изобразительного искусства в Азербайджане. Это дает силы для продолжения деятельности, как руководителя Азербайджанского национального музея искусств, так и научного исследователя. Мы, люди культуры, - часть множества мероприятий, направленных на пропаганду наследия Азербайджана. Мы - поддержка и опора в усилиях по выстраиванию гармоничного будущего нашими Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, достойно продолжающих политику Общенационального лидера Гейдара Алиева, задавшего в 1993 году курс на бережное отношение как к отечественной, так и к мировой культуре, который непоколебим и сегодня, давая уверенность в гармоничном развитии Азербайджана.

Мне выпала уникальная возможность, если можно так выразиться, пройти заново по пути, что я начал в тот момент, когда выбрал основой своей жизни творчество. Уже в процессе замысла я ощутил сложно передаваемое на словах чувство. Впрочем, творчество, в любом проявлении, - это, своего рода, Созидание. Окружающего тебя мира. Себя в нем. Своего "места" в исторических реалиях. И переосмысления пройденного с "позиции Времени" - длиною в пятьдесят творческих лет...

Любая выставка берет свое начало в ее мысленном представлении. Как только определяется площадка, художник начинает создавать виртуальную экспозицию, продумывая какие из работ наиболее глубоко отразят идею, которая лежит в основе его персональной выставки. Не скрою, волнение в процессе обдумывания концепции, было весьма сильным. Выстроить экспозицию в "линию" моей жизни посредством картин и книг, вплетая в нее все, что волновало во времена СССР и волнует меня по сей день. Особенно приятно было услышать от приглашенных на открытие, насколько было им интересно "путешествовать" вместе со мной "По ступеням времени". И тем, с кем меня связывают дружеские отношения ни один десяток лет, и тем, для кого направление, рожденное в середине прошлого века, стало уже историей.

"По ступеням времени"...Это своеобразное путешествие, что созвучно идее, заложенной в нее. Поверьте, каждый из художников осознает, насколько важно правильно выбрать название, что будет вынесено на афишу. Это та самая "отправная точка", дающая понимание, во имя чего автор и обращается к формату выставки. И если в литературе посыл может "читаться" в тексте произведения, то у нас, художников, - лишь в одной фразе или слове, предваряющем выставку. Так и я скрупулезно подбирал название. "По ступеням времени" - совершенно точное отражение всего того "массива", что обращен не только к тем, для кого искусство важная часть жизни, но и к самому себе.

Процесс подготовки к выставке подразумевал меня - экспозитора и автора. Для меня же, прошедшего по залам на следующий день, выставка открылась с иной стороны. Теперь же, отрешившись от организационных моментов, я был простым зрителем. В тишине. Один на один "общаясь" с картинами художника Чингиза Фарзалиева, который всегда был во мне и писал картины для себя. Просто на какое-то время чуть отошедший в тень, уступивший ведущую роль директору Азербайджанского национального музея искусств и исследователю художественного наследия азербайджанской изобразительной культуры.

"По ступеням времени" можно охарактеризовать как своеобразную Исповедь меня-художника. Думаю, потому и каждый зал предваряют мои размышления о 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и двухтысячных, отражающих внутренние ощущения, что "выплеснуты" в моих работах. Как говорят, жизнь - это непрекращающееся движение вперед. Художники, впрочем, все творческие люди, словно фиксируют происходящее, пропуская оное через себя.

Например, для меня яркой вспышкой, подарившей новые мироощущения, стала Индия. Мое творческое "Я" прочувствовало эту страну и ее многовековую историю новыми красками и их сочетанием, которых не было до "знакомства с ней", и давшее начало большой серии работ, часть которых представлена на выставке. Здесь мои художественные пробы себя в различных изобразительных формах. Мое искреннее признание в любви к творчеству Таира Салахова и Тогрула Нариманбекова, чье влияние испытывают по сей день многие художники. Соцреализм, порицаемый долгое время, но "отвоевавший" право на собственное место, сегодня предстает в суровой пластике и эстетике, сохраняющих однако искренние человеческие эмоции. И я в настоящем, когда жизненный опыт позволяет созерцать окружающее в неторопливости и мягкой текучести палитры Времени для себя...

"По ступеням времени" - мое личностное развитие и вне холста. Творчество для меня не ограничилось только созданием картин. В какой-то момент, занявшись преподавательской деятельностью, пришло понимание важности непрерывности культурного развития. Моей палитрой стала исследовательская деятельность, в результате которой появились книги для молодых художников. Впрочем, ориентировался я не только на них. В основе лежало огромное желание сохранить и рассказать о многообразии художественного наследия Азербайджана. О важных "отправных точках" художественного языка, без знания которого не состоится художник. Потому, полноправной и неоспоримой составляющей выставки стали изданные под моим руководством или в моем авторстве множество книг и каталогов. Это своего рода обращение к тем, кто будет создавать будущую культуру нашей родины.

Мой сын выбрал выражение Времени в творчестве. Молодой, и в хорошем смысле, амбициозный, прекрасный представитель плеяды молодых и талантливых. На его примере я вижу, сколь много изменений переживает современное искусство. Поколение, представителем которого он является, ориентируется только на собственные внутренние границы. Они свободны в собственных поисках и проявлениях. И в этом они находят поддержку государства, создающего все условия для их развития, представления их творчества и за границами республики, показывая миру, насколько богата талантами земля Азербайджана.

Н.Гасымова

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