Будущим летом Баку примет три встречи группового этапа чемпионата Европы и один из четвертьфинальных матчей. Любителям футбола, которым посчастливится побывать на играх ЕВРО-2020 в столице Азербайджана, обязательно стоит посетить Старый город - знаменитый благодаря кинофильму "Бриллиантовая рука" район Ичери-Шехер.

Один из ярких эпизодов любимой комедии - встреча героев Никулина и Миронова с девушкой легкого поведения. "Цигель, цигель, ай-лю-лю", "Руссо туристо, облико морале!" - эти реплики до сих пор можно услышать на улочках Ичеришехер. А сыграла заграничную жрицу любви уроженка Киева Виктория Островская, которая в интервью Sputnik Азербайджан вспомнила времена своего визита в Баку, рассказала о своей нелегкой судьбе и передала привет всем бакинцам, передает Day.Az.

Про знакомство с Никулиным, Мироновым и съемки в Баку

- Виктория Григорьевна, расскажите, как судьба свела вас с создателями фильма "Бриллиантовая рука"?

- Я просто шла по московской улице, ко мне подходит молодой человек и спрашивает: "Девушка, вы случайно не актриса?". Я ответила, что, случайно, актриса, которая работает на автобазе (смеется).

- Про автобазу мы еще поговорим, а как отреагировал этот молодой человек на ваш ответ?

- Сказал, что ему очень повезло. Поведал, что Гайдай запускает новый проект - "Бриллиантовая рука". Попросил мои координаты и обещал вызвать на пробы.

- И сдержал слово?

- Да, меня вызвали на пробы, мне сделали фотосъемки, Гайдай на меня посмотрел и говорит: она мне подходит. Даже кинопробу не стали делать.

- Судьба, не иначе...

- И меня утвердили на роль жрицы любви и сказали, что вся заграница будет сниматься в Баку. А я до этого там ниразу не была. Мне стало интересно, конечно. Я ушла со своей автобазы, взяла временный отпуск и поехала в Баку.

- И как вас встретили город и его жители?

- Поселили меня в гостинице. Встретили шикарно, наш художник-фотограф был бакинцем, люди гостеприимные, сами понимаете. Они устроили такой вечер для всех, Миронов, Никулин, застолье, шашлыки, тосты!

- Если вспоминать сам процесс съемок в Старом городе, что отложилось в памяти?

- Все съемки проходили в Старом городе, как вы сказали, и, конечно, везде было полно зевак. Я прохожу - кто ущипнет, кто дотронется, кто за пятую точку возьмет.

- Знаки внимания вам оказывали только на съемочной площадке?

- Самое интересное произошло уже вечером. Я пришла в гостиницу, и вдруг открывается дверь, входит администратор с подносом, на нем виноград. Я спрашиваю: зачем, я ничего не заказывала. Это от такого-то - отвечает. Заберите немедленно - я говорю, и уходите отсюда! Смеху было...

- Было время посмотреть город и его достопримечательности?

- Всё быстро прошло. Не успели достопримечательности посмотреть, к сожалению. После съемок приехала в Москву и поняла, что нужно менять работу, я уже договорилась с библиотекой Ленина, меня на автобазе стали отговаривать. И что еще сказать. Мне очень жалко, что все поумирали, кто в "Бриллиантовой руке" снимался. Почти что все...

Про автобазу и библиотеку имени Ленина

- Как так сложилась судьба, что студентка актерского вуза стала работать на автобазе?

- После приезда в Москву из Украины мне нужно было куда-то устраиваться, потому что у меня был маленький ребенок и мама больная. Очень трудно было. И один приятель предложил мне пойти диспетчером на автобазу министерства приборостроения. Я пошла.

- Не страшно было приходить в мужской коллектив не самых, скажем так, наивных и целомудренных настроений?

- Я пришла, такая рыжая, аппетитная девка. Иду, стоят водители, пьют квас, морды красные, я прохожу, и они так на меня посмотрели... С тех пор стали обращаться ко мне только "Мадлен" (смеется).

- Быстро удалось подружиться и найти общий язык?

- Быстро, потом они уже приходили, делились со мной, рассказывали, хорошие ребята, простые. Меня же оттуда за грубость уволили. За грубость с автобазы, вы можете себе представить?

- Уволить с автобазы за грубость? Даже не верится...

- Маме было очень плохо, я вызвала врачей ночью к нам домой, а сама поехала на работу. Оттуда звонила постоянно маме и спрашивала, как ее самочувствие. Оказалось, что у автобазы был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением.

- Кто-то подслушивал ваш разговор?

- Если бы! В какой-то момент в разговор с мамой вклинивается мужик и просит положить трубку. От его менторского тона я взбесилась. Слово за слово, он начинает обзываться, на что я грубо послала его и бросила трубку.

- Чем же всё закончилось?

- Я бросила трубку, озверевшая бегу вниз, и на всю автобазу кричу матом, у меня глаза горят. Именно в этот момент навстречу идет начальник. Я не могу остановиться, кричу, начальник предупреждает меня, а потом говорит, что издаст приказ о моем увольнении.