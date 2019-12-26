Уверены, большинство читателей Day.Az даже если и не смотрели фильмы режиссера Эмиля Гулиева, то точно слышали о них. "Pərdə", "İkinci Pərdə" и "Sonuncu Pərdə" стали резонансными картинами. Но путь режиссера был тернист и запутан. Он окончил Московский университет МВД, и вот уже 16 лет работает следователем в полиции.

Около 10 лет назад Эмиль решился снять первое кино. Им стал короткометражный фильм "Парадокс". После этого он создал около 50 коротких метров, с некоторыми даже участвовал в международных кинофестивалях. Выпустив же трилогию, Эмиль утвердил себя как талантливого режиссера не только в глазах общества, но и в собственных. И сегодня кино в его жизни занимает главное место.

Как он стал режиссером, чего ожидал от зрителей своих фильмов и будет ли продолжение трилогии, Эмиль Гулиев рассказал в интервью Day.Az.

Я хотел снимать кино, но не верил в себя. Моя спутница жизни вселила в меня эту веру. Она сказала: "ты сможешь". И я смог.

Когда тебе есть что сказать, есть желание это сказать, то все получается. Мне удалось уговорить людей, которые вышли со мной в этот нелегкий путь. Они работали на энтузиазме и вкладывали свои силы, свою энергию. Я сам энергетически очень вложился в первый фильм. Если бы это можно было визуализировать, то выглядело бы как синее пламя, бьющее из груди и пронизывающее все, из чего строится фильм.

Я очень верю в энергию, и считаю, что все в жизни связано с ней. Думаю, так создано мироздание. Первый мой фильм был самый бюджетный, с малой технической составляющей, с кучей ошибок, но он самый энергетически сильный.

Одно время я интересовался фестивалями, участвовал в них. Но затем решил сначала сделать работу за свой счет, посмотреть, что получится, а уже потом просить помощи у госучреждений. И вот уже десятый год я не прошу у них помощи. Мне помогают друзья, частные лица.

После выхода второго фильма я ощутил популярность. Меня стали узнавать на улице, в торговых центрах, подходить, фотографироваться. Первое время это было удивительно. Мне это нравилось и продолжает нравиться, потому что люди выражают искреннюю благодарность за фильмы.

Все три моих фильма шли в кинотеатрах. Первый я впоследствии выставил в YouTube. "İkinci Pərdə" также появился в YouTube и за пару месяцев набрал почти полтора миллионов просмотров. Выход третьего фильма был более ожидаемым и собрал большее число зрителей в кинотеатре.

Но ожидания не оправдались. Я уже давно не думаю о заработке, но хочется, чтобы фильмы хотя бы окупались, чтобы я не ходил и не просил денег на следующий фильм, не вкладывал своих денег, не продавал автомобиль... Хочется, чтобы эта маленькая себестоимость окупалась.

На съемочную площадку фильмов приходит много волонтеров. Они работают не покладая рук. Я вижу, что они действительно хотят быть в процессе съемок именно моих картин. Быть на площадке, где царит творческая атмосфера, где все работают не ради денег, а ради кино.

Мои фильмы вы больше не найдете в YouTube. Я сейчас веду переговоры с Megogo.net. Пусть теперь фильмы приносят какую-то прибыль. Мне уже не у кого просить денег на съемки. С каждым годом остается все меньше людей, к которым я могу обратиться за финансовой поддержкой.

Не знаю, зачем я выкладывал в YouTube фильмы. Может, чтобы заявить о себе, похвастаться. Это было эго, влияние общественного мнения. Я борюсь с этим, но это сложный процесс, мы же родились в стране с таким мышлением. У меня исчезло большинство комплексов, например, комплекс неполноценности. Придет время и во мне не останется зависимости от общественного мнения.

Я держусь на энтузиазме. Мотивация - только внутренняя. Во мне есть желание снимать, и я снимаю. Сейчас мне, например, очень хочется снимать, уже почти все готово, даже 40 % общего бюджета собрано. Остальное найдется. Не знаю пока как, но найдется. Планирую начать съемки уже в следующем месяце. Нельзя же сидеть и думать только о деньгах. Да, хочется снимать не за свой счет, не ходить и не просить о помощи. Но как иначе жить?

Я сделал себя сам с нуля. Боялся площадки, боялся актеров, не знал как это все работает, как ставят кадр. Мне повезло, что рядом появились люди, которые чего-то добились в кино, которые согласились со мной работать. У них я и научился создавать кино.

С каждым фильмом я понимал свои ошибки, исправлял их. Я писал сам по наитию. Сегодня я что-то знаю в драматургии, но опять же пишу, прислушиваясь к интуиции.

Я самоучка. Ну, где мне учиться, у меня же семья, дети, работа. Я же не могу бросить все и уехать учиться. Мне приходилось искать источники в Сети, покупать разные книги. Я изучал теорию после практики. Это было неправильно. Уже к третьему фильму я решил сделать наоборот - изучить теорию, а затем приступить к практике. Да, режиссуре не научишься, это либо есть, либо - нет. Но если оно у тебя есть, то его нужно как-то закрепить. Мировоззрением, вкусом, литературой. Ты должен развиваться, чтобы у тебя было воображение. Ты должен хорошо знать то, о чем снимаешь.

Чтобы сформировать свой вкус, я смотрел российское и иранское кино. Режиссер, который зажег во мне идею, что я могу сделать кино - Юрий Быков. В его фильмах было все, что помогло мне на этом распутье.

Мой первый фильм - один в один "Дурак". Я не знал, как фильм говорит со зрителем. Но мне все стало ясно, как только я посмотрел этот фильм. В картине есть главный герой, который пошел против системы, и которого в финале система сломала. Это же случилось в моем фильме, только здесь герой пошел против ментальной системы. Он позволил сестре сбежать с любимым, то есть пошел против системы, которая его в итоге также сломала. Он не смог устоять моральному давлению. Кто в Азербайджане пойдет на такое?

Я понял, что со зрителем не нужно говорить заумными фразами, рассказывать чуждые ему истории. Я решил снимать о реальных людях и реальных проблемах. Говорить на их языке, используя все что присутствует в реальной жизни, например, ненормативную лексику или алкоголь.

Мои фильмы - это моя реакция на окружающий мир. Я не могу снимать на заказ, я снимаю только если очень этого хочу.

Режиссер создает фильм для себя. Он - первый зритель. И если ему понравился фильм или же не понравился, то его уже не переубедит реакция остальных. И если ты снимаешь фильм для себя, на совесть, то зритель это обязательно оценит.

Я готовлюсь снимать четвертый фильм - "Pərdəarxası". Он будет в жанре психологической драмы, триллера. Подробностей раскрывать не буду, но мне лично история этой картины кажется интереснее первых фильмов.

Франгиз Агаларова