ArazÔzarA: Главное, чтобы в музыке была душа - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Талантливый композитор и исполнитель, участник французского проекта "Голос 2016" Араз Гумбатлы, более известный как ArazÔzarA, является ярким представителем современной азербайджанской музыки.

Любовь молодого исполнителя к музыке проявилась в раннем возрасте. В 11 лет он поступил в музыкальную школу на класс саксофона, а уже в 2006 году состоялся его первый сольный концерт. Спустя год Араз основал рок-группу под названием "Red Sky", выпустив дебютный альбом. Прожив некоторое время во Франции, он вернулся на родину и начал брать уроки по исполнению на азербайджанском инструменте - таре.

Основным жанром музыканта является этно-фьюжн-психоделика. Араз Озара с большим успехом выступает на различных площадках в Азербайджане и за пределами нашей страны.

Day.Az представляет интервью с исполнителем, который рассказал о том, с чего начался его путь в мир музыки, музыкальных альбомах и многом другом.

Мой путь в мир музыки начался с первой мелодии, первого звука, который я услышал в раннем детстве. Помню то теплое чувство, которое переполняло меня, когда я слушал музыку. Я улыбался. Это было общением с прекрасным. Мне было всего 3-4 года, но я уже осознавал, что моя жизнь будет наполнена музыкой.

Я решил, что музыка будет эпицентром моей жизни, когда почувствовал, что ничто другое не может сделать меня счастливей.

Мой первый музыкальный альбом появился, когда мне было 16. После прослушивания различной музыки я загорелся идеей о создании собственного альбома и назвал его "Life Dreams". В него вошли мои ранние композиции, наивные, искренние и очень плохого качества. Мне еще только предстояло открыть для себя мир звукозаписи. Альбом знаком только узкому кругу слушателей. Некоторые из песен этого альбома я планирую перезаписать и выпустить в ближйшем будущем.

Второй альбом "Crazy Moon" был записан с моей группой "Red Sky" в 2008 году и был тепло принят слушателями. Мне до сих пор не нравится его звучание, но воспоминания с записи бесценны.

Третий и мой любимый альбом, который я считаю работой всей своей жизни, ждет выхода в свет до 2022 года, в связи с выбором подходящего лейбла.

Работа над последним альбомом "By All Means" идет полным ходом. Я уже делился некоторыми синглами из этого альбома - "The Heaven She Knows", "Sweetest Flower", и моя последняя работа "In The Heart Of Paris". Впервые за мое творчество в альбом войдут композиции на русском и родном языках.

К сожалению, в Баку концертная деятельность многих музыкантов ограничивается выступлениями в барах, ресторанах и свадьбах. И я не исключение.

Годы, проведенные во Франции, дали мне новый взгляд на жизнь, людей и вино. Я уехал туда за мечтой. Вернулся когда понял, что не собираюсь платить такую цену за нее. Я должен был бы пожертвовать собственным счастьем, чего никогда не сделаю.

Музыку рождают впечатления. Много впечатлений и эмоций. А иногда я просто еду в метро и песня сама стучится в мои мысли. Какой-то грув или мелодия. В итоге я что-то напеваю в диктофон, а люди с интересом оборачиваются.

Я люблю все от Beatles до MGMT, от Meredith Monk до Nusrat Fateh Ali Khan. Главное, чтобы в музыке была душа. А сам я люблю играть блюз, психоделический рок, эйсид рок, фьюжн. Буду экспериментировать с хип-хопом и синти-попоп.

Мой идеальный концерт - тот, после которого люди уходят домой с морем эмоций.

Ф. Агаларова