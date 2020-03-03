В Баку 12 марта на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт лауреатов III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "WORLD HARMONY" (Мир гармонии), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Лауреаты конкурса выступят в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста Азербайджана, дирижера Фахраддина Керимова.

Напомним, что конкурс прошел 17-24 февраля 2020 года при совместной организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония", проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək"​ (Поддержка молодежи), а также при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Конкурс "WORLD HARMONY" проводился по следующим номинациям: соло-фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты; вокал - академический, национальный, эстрадный; инструментальные ансамбли (классические и народные); вокальные ансамбли (академические, народные).

Цели и задача конкурса - пропаганда классической музыки и популяризация фольклора, выявление и поддержка особо одаренных детей и их тесное сближение, повышение исполнительского мастерства детских творческих коллективов.