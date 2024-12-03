Трамп анонсировал "ад" на Ближнем Востоке, если...

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил устроить "ад" на Ближнем Востоке, если до его вступления в должность ХАМАС не освободит всех заложников.

Как передает Day.Az, политик написал в своей социальной сети Truth Social, что о жестоком удержании заложников только говорят, но не предпринимают никаких действий.

"Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность Президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке и для тех, кто отвечает за эти зверства против человечества, наступит ад, за который придется заплатить".

Трамп обещает наказать виновных "сильнее, чем кого-либо другого" за всю долгую историю Соединенных Штатов Америки.