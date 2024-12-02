Спецназ оттесняет митингующих в Тбилиси от здания парламента

Спецназ начал оттеснять митингующих в Тбилиси от здания парламента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

За бойцами отряда специального назначения движется водомет.

Спецназ призывает митингующих разойтись и предупреждает что, в противном случае, будут применены специальные средства, предусмотренные законом.

Как сообщается, граждане разбили каменные плиты и бросают их в направлении спецназа. Они также используют пиротехники.