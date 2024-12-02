https://news.day.az/world/1712300.html Спецназ оттесняет митингующих в Тбилиси от здания парламента - ВИДЕО Спецназ начал оттеснять митингующих в Тбилиси от здания парламента. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ. За бойцами отряда специального назначения движется водомет. Спецназ призывает митингующих разойтись и предупреждает что, в противном случае, будут применены специальные средства, предусмотренные законом.
Спецназ оттесняет митингующих в Тбилиси от здания парламента - ВИДЕО
Спецназ начал оттеснять митингующих в Тбилиси от здания парламента.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
За бойцами отряда специального назначения движется водомет.
Спецназ призывает митингующих разойтись и предупреждает что, в противном случае, будут применены специальные средства, предусмотренные законом.
Как сообщается, граждане разбили каменные плиты и бросают их в направлении спецназа. Они также используют пиротехники.
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