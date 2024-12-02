"Хезболла" выпустила ракеты по Израилю

- впервые с начала перемирия

Боевики шиитской организации "Хезболла" впервые с момента заключения перемирия выпустили две ракеты по району горы Дов на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

О пострадавших не сообщается.

Отметим, что соглашение о первом с начала военных действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября