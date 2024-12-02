https://news.day.az/world/1712296.html "Хезболла" выпустила ракеты по Израилю - впервые с начала перемирия Боевики шиитской организации "Хезболла" впервые с момента заключения перемирия выпустили две ракеты по району горы Дов на севере Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильской армии. О пострадавших не сообщается.
"Хезболла" выпустила ракеты по Израилю - впервые с начала перемирия
Боевики шиитской организации "Хезболла" впервые с момента заключения перемирия выпустили две ракеты по району горы Дов на севере Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
О пострадавших не сообщается.
Отметим, что соглашение о первом с начала военных действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября
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