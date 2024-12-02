В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новом витке противостояния Пашиняна против Агазаряна

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В банановой республике под названием Армения набирает обороты новый аттракцион невиданной борзости с участием депутата парламента Овика Агазаряна и аж целого премьер-министра Никола Пашиняна. Конфликт между этими двумя вышел на новый этап: Овик сначала послал подальше спикера Алена Симоняна, а теперь - пусть и косвенно - и Воваевича лично.

Напомним, с чего все начиналось. Овик вляпался в перепалку с любимчиком Пашиняна главой Следственного комитета Аргишти Кярамяном - обвинил Кярамяна в давлении на бизнесменов. В ответ глава СК заявил, что за сына Агазаряна его дважды просили, и тут есть элемент коррупции. По данному инциденту уже, естественно возбуждено уголовное дело.

Тут в дело вмешался папик варчапет: он предложил Овику сложить мандат депутата. Нехорошо мол, депутат так себя вести не может и не должен. И тут пошла комедия.

Овик взял "время на подумать". Пока он думал, Пашинян послал к нему спикера парламента Алена Симоняна. Симонян пригласил Овика "на разговор". Ожидалось, что по итогам этого разговора Ален надавит на Овика, тот быстро поймет, чем дело пахнет - и сложит полномочия. Но Агазарян оказался крепким орешком: он послал спикера подальше и на встречу не явился. Когда журналисты связались с Овиком, чтобы выяснить, почему он вдруг так охерел решил все отменить, Овик заявил, что "ему нужно еще время подумать". С тех пор прошло несколько дней. Думал Овик, думал - и заявил сегодня, что отдавать мандат не собирается. Не для того, мол, мама принца растила.

Неплохой маневр, правда? А Пашиняну этот финт ушами почему-то не очень понравился. В результате вокруг Овика и его семьи сейчас раскручивается уже 4 уголовных дела! Первое - по мотивам срача с Кярамяном. В отношении Агазаряна возбуждено также уголовное дело по случаю вывоза мелкого рогатого скота, по которому он проходит в качестве свидетеля. Против депутата дали показания, согласно которым, он потребовал $300 тыс. от некоторых бизнесменов, пообещав организовать в обход законных процедур экспорт в ОАЭ из Армении крупных партий мелкого рогатого скота. На барашках решил заработать.

Сын депутата Ваге Агазарян также проходит по уголовному делу - о злоупотреблениях в принадлежащих ему компаниях "Автоимпортеры", "Союз автоимпортеров" и "Автоимпортеры-4", которое было заведено еще 1 августа 2023 года. В-четвертых, как сообщил сегодня Овик, в одном из автомобилей, приобретенных на аукционе принадлежащей его сыну компании по импорту автомобилей, были обнаружены наркотики.

В общем, обложили усатого по самое не хочу. Неудивительно, что он не хочет сдавать мандат. Сдаст - потеряет депутатскую неприкосновенность. Каковы шансы, что после такой борзости Пашинян не поручит упечь Овика в тюрьму по любому эпизоду любого из 4-х дел?

Но вот власти Армении, кстати, ничуть не лучше Овика. Пашинян тупо шантажирует его тюрьмой и судами, нелепо заставляя его выполнить его абсурдную просьбу, хотя по-хорошему если Овик действительно в чем-то запачкался, то парлаамент должен сам лишить нечистого на руку коллегу неприкосновенности. И зачем тогда весь спектакль? Чтобы порадовать Воваевича просто?

Против усатого труса - тупой экс-бородач. Цирк!