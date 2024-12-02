https://news.day.az/society/1712303.html

В двух районах Баку не будет газа

3 декабря с 10:00 в двух районах Баку будет временно прекращена подача газа. Как сообщили Day.Az в пресс-службе ПО "Азеригаз", в связи с проведением ремонтных работ ограничение коснется улицы Б.Нуриева (дома 37 и 41) и проспекта Г.Гараева (дом 93) в Низаминском районе, а также улиц И.Гасаноглу и Тебриз в Наримановском районе столицы.