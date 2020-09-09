Лёвушкин из "АБВГДейки": Азербайджанцы и россияне – это один братский народ

Наивный клоун Лёвушкин из самой популярной телепрограммы для детей советского времени "АБВГДейка"- таким вспоминают его среднее и старшее поколение - Валерий Лёвушкин, эксклюзивное интервью с которым представляет читателям Trend. В беседе по телефону с этим человеком шел настоящий позитив из Москвы в Баку, передает Day.Az.

Заслуженный артист России, актер и режиссер Валерий Лёвушкин родился 17 февраля 1954 года в Баку. Его отец Владимир Лёвушкин служил в Каспийской флотии, а мать Валентина была цирковой актрисой. С 1978 года на протяжении шести лет он являлся постоянным участником телепрограммы "АБВГДейка". Лёвушкин работал артистом цирка, эстрады и ТВ, в1981 году окончил факультет режиссеров эстрады ГИТИС, в 1980 году создал ансамбль музыкальной эксцентрики и пародии "БИМ-БОМ", в активе которого более 10000 представлений во многих странах мира. Коллектив неоднократно становился лауреатом Всероссийской национальной эстрадной премии. В 1991 году в Штутгарте (Германия) "БИМ-БОМ" получил "Серебряный приз" на первом международном конкурсе эстрады. В 1997 году в Лос-Анджелесе (США) ансамбль был признан абсолютным победителем первого мирового чемпионата по сценическому искусству Всемирной ассоциации талантов и развлечений совместно с Международной ассоциацией зрелищ. Ансамбль также принимал участие в крупных сценических представлениях в Аргентине, США, Испании, Португалии, Франции, Голландии, Германии, Италии, Колумбии и т.д., выступая с такими мировыми звездами как Siegfried & Roy, Cher, Bee Gees, Caterina Valente, Patricia Kaas. Валерий Лёвушкин также снимался в фильмах "Звёздная ночь в Камергерском", "Спасатель", "Как уходили кумиры", "Андрей Краско, непохожий на артиста". Ныне в Москве он реализует различные театральные проекты, ставит антепризы и организует большие шоу.

"Моя мама выступала в труппе бакинского цирка, гастролировала по городам СССР, бывала во многих городах мира. Мои родители познакомились в Кисловодске, потом поехали в Севастополь, где видимо меня и зачали, и в таком состоянии - в утробе матери я появился в Баку (смеется), куда мой отец получил направление для прохождения военной службы. Я появился на свет в родильном отделении Центральной больницы моряков (Каспар), которую тогда называли роддом "Водников". Я был еще очень маленький, когда моя семья переехала в Баку. Так что запах бакинского детства даже в бессознательном состоянии не помню. Кстати, несколько лет назад я даже хотел получить гражданство Азербайджана, но мне сказали, что для этого надо прожить в стране 5 лет. Поэтому в связи с работой в Москве не получилось", - сказал актер.

В 80-х годах Валерий Лёвушкин часто приезжал в Баку, отдыхал, встречался с друзьями, выступал с гастролями. Последний визит был в 1989 году, когда был на гастролях с ансамблем "БИМ-БОМ", за несколько дней при аншлаге в "Зеленом театре" дали около 15 представлений!

"И здесь произошел инцидент с местным КГБ, который в одном из пародийных номеров "Америка, Америка. Широка страна моя родная" увидел политический подтекст и запретил его показывать на сцене. В этом номере хор актеров, как бы пересекая границу, из СССР оказывался в США. Но мы не послушались и показали этот номер, так как он очень нравился зрителям. На следующий день они пришли и сказали, что если это вновь повторится, то выключат свет, вся аппаратура остановится и концерт завершится. А теперь представьте картину, когда за кулисами стою я - художественный руководитель и рядом сотрудник КГБ, который держит руку на рычаге электрощита. И как только мои ребята стали показывать этот номер, он мне сказал: "Извини, старик. Вырубаю свет". Вся аппаратура остановилась, но на сцене был еще рояль. Тогда на сцену вышел ведущий и прямо сказал, что свет вырубил КГБ, и вместо электрогитар будет выступать под музыку рояля. В этот момент весь зал притих, а потом взорвался овациями. После этого нам уже запретили выступать в Баку", - вспоминает Валерий Лёвушкин.

Актер сказал, что очень соскучился по Баку - родному для него городу.

"В Москве у меня много друзей из Баку, и когда мне надо всегда говорю, что я - бакинец (смеется). Бываю с друзьями в азербайджанских ресторанах, очень люблю плов с кишмишем и поджарку (газмаг), хаш. Баку в моих воспоминаниях - очень красивый и интернациональный город, который даже в советские годы кипел активной жизнью все 24 часа в сутки. Помню, как засиживались до поздней ночи в ресторанах, а в шесть утра шли есть хаш. А какая потрясающая панорама была ночного Баку! Вся в огнях! Все, кто побывал в Баку, рассказывают, как этот город фантастически изменился, стал намного ярче и красивее. Я это вижу по фотографиям и восхищаюсь, но очень хотелось бы все увидеть воочию. По телевизору однажды увидел панораму вечернего Баку с фестиваля "Жара" и аж дар речи потерял. Хочу отметить, что азербайджанцы и россияне - это один братский народ, который вышел из одного большого государства, но каждый продолжает свой путь независимости, протягивая друг другу руку помощи. Шлю из Москвы всем азербайджанцам братский поцелуй!", - сказал актер.