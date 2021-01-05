Редкие экспонаты Карабахской одежды

Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook продолжает демонстрировать редкие экспонаты, хранящиеся в Шушинском филиале музея, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Музей представил женский комплект одежды - изящные архалыг (верхняя женская одежда) и юбку. Этот комплект сшит из дорогой ткани - парчи, украшенной золотистыми узорами в форме "буты", на хлопчатобумажной подкладке. Основная отличительная черта Карабахских архалыгов - вырез в форме буты или овала, баска в складку и рукава, форму которые называли "нилуфяр", то есть лотос: до локтей прямые, а от локтей - расклешенные. Для того чтобы одежда сидела строго по фигуре, у талии в нее вертикально вшивали тонкие рейки. Поясной одеждой азербайджанских женщин была юбка до щиколоток. Ее шили из 10-12 полос ткани, называемой "тахта" (плашка).

Еще один экспонат - изысканный образец одежды - архалыг (от слова "арха", то есть спина), из коллекции Шушинского филиала музея. В Азербайджане архалыг был одним из самых распространенных видов одежды. Как следует из названия, он полностью прикрывал спину, оставляя открытой грудь. Эту плечевую одежду на подкладке шили в основном из таких дорогих тканей, как тирме, тафта, бархат, атлас, муар, парча. У бедных женщин архалыги были из дешевых хлопчатобумажных тканей. Женские архалыги различались формой выреза, воротника и подола. Карабахская одежда, выделяющаяся своим кроем и яркими цветами тканей, занимает особое место в ряду костюмов этнографических регионов Азербайджана. Представленный образец сшит из ткани "тирме" и украшен золотой тесьмой и шнуром "гарагёз".