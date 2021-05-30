Невероятные истории из жизни Рашида Бейбутова

В 1985 г., за четыре года до смерти Рашида Бейбутова, в газете "Известия" была опубликована статья Муслима Магомаева (1942-2008), посвященная Б.Бейбутову. В статье, М.Магомаев вспоминал как ездил с Р.Бейбутовым зарубеж на гастроли, и открыто признавал, что Бейбутов - его кумир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, после кончины М.Магомаева, дочь Р.Бейбутова рассказывала, что гордится дружбой Муслима Магомаева с ее отцом Рашидом Бейбутовым.

"Нам было очень приятно, когда после смерти отца Муслим Магометович организовал вечер памяти Рашида Бейбутова. В этот концерт он вложил свою душу. Именно такое отношение дало толчок нашей теплой дружбе. После смерти отца я не выступала, но Муслим Магомаев вернул меня на сцену, потому что видел во мне потенциал...", вспоминала она.

Р.Бейбутов выступал по всему миру и всюду увлеченно и восторженно рассказывал о своей стране, об Азербайджане. И Муслим Магомаев в своей статье привел несколько интересных историй о Р.Бейбутове, в частности из его зарубежных поездок.

"ТАЛАНТ, ТРУД, ПРИЗНАНИЕ"

У каждого артиста есть свой звездный час. Был он и у Рашида Бейбутова. Не успел фильм "Аршин мал алан" выйти на экран, как артист, игравший центральную роль, сразу стал знаменитым.

А между тем тридцатилетний Рашид Бейбутов имел, к тому времени большую и интересную творческую биографию. Сын Меджида Бейбутова, известного на Востоке с дореволюционных времен певца-ханенде, с детских лет он знал мугамы, азербайджанские народные песни. Мать Рашида, учительница русского языка в азербайджанских школах Тифлиса, где жила семья, активно поощряла занятия детей искусством. Так и получилось, что, едва окончив школу, Рашид стал выступать на профессиональной эстраде в Тбилиси.

Известность молодого певца с красивым, сильным, уникальным по тембру голосом росла. Рашид Бейбутов приехал на гастроли в Баку в 1944 году. Блестящий певец с тонким артистизмом исполнял произведения азербайджанских композиторов, народные песни.

Он покорил бакинских слушателей и... режиссера, готовившегося тогда к съемкам фильма "Аршин мал алан". Бейбутов был безоговорочно утвержден на главную роль, которая и вывела его на небосклон советской музыки, сделала "звездой", не потерявшейся среди других.

Неповторимый голос и, главное, неповторимая личность Бейбутова определили его особое место и значение в азербайджанской музыкальной культуре, в советской эстраде. Без него трудно представить культурную жизнь, музыкальный быт страны.

Певец огромное значение придавал репертуару, вдумчиво работал с композиторами и поэтами. Работал над каждым словом и звуком, над каждой музыкальной фразой. Плодом кропотливой, самоотверженной, поистине ювелирной работы (этому принципу Бейбутов был верен всю ЖИЗНЬ) была большая программа, с которой артист выступал в концертных залах Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, с которой он объездил Сибирь, Урал, гастролировал за рубежом.

Приезжая в незнакомую страну, певец оказывался в атмосфере почи¬тания и восхищения. И своими концертами, которые он всегда проводил с огромным подъемом (это тоже свойство его характера), окончательно завоевывал сердца слушателей. Он увлеченно и восторженно рассказывал им о своей стране, об Азербайджане.

Композитор Ниязи, Муслим Магомаев и Рашид Бейбутов на встрече с Л.Брежневым

Искусство не знает языковых барьеров - и слушатели - для которых он пел по-азербайджански и по-русски, глубоко воспринимали идеи дружбы, добра, заключенные в народных песнях, в произведениях Узеира Гаджибекова, Кара Караева, Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седого, Анатолия Новикова, Вано Мурадели...

Для того, чтобы прочнее были "мосты дружбы", артист старался петь песни и на языке той страны, куда он приезжал на гастроли. Был случай в Индии: люди, узнав из газет о гастролях Рашида Бейбутова, пришли к железнодорожным путям и уселись на рельсы. Они остановили поезд, требуя, чтобы азербайджанский артист спел им хотя бы одну песню на их родном языке. И Рашид Бейбутов пел...

Он мой кумир. У меня два кумира - Марио Ланца и Рашид Бейбутов. В память этих великих певцов мною были проведены вечера. Я вложил много сил, чтобы эти вечера прошли на достойном высоком уровне этих великих имен, и надолго остались в сердцах слушателей.

Я был еще студентом и мы поехали на гастроли в Латвию. В отдаленном селенье ко мне подошла пожилая латышка. Она сказала: "Вы очень хорошо поете, и напоминаете мне моего любимого певца Рашида Бейбутова". И даже попросила передать ему привет.

Мы много ездили с ним. У него везде были свои поклонники. Его все любили. Помню случай на гастролях в Англии. Во время выступления Рашида Меджидовича на концерте случился маленький казус, - отключился микрофон. Он не растерялся, каким-то образом подал знак своим музыкантам не останавливаться. В огромном зале, даже на последнем ряду его красивый, сильный голос был слышен. Публика пришла в восторг, и стоя, долго аплодировала ему.

Значительным этапом в его биографии была работа на оперной сцене. Своеобразной классикой стала в его исполнении партия Балаша в опере Фикрета Амирова "Севиль". С именем Бейбутова связана и организация Азербайджанского Государственного концертного ансамбля - эстрадно-симфонического оркестра, в состав которого впервые в музыкальной практике республики вводились народные инструменты.

Он организовал также единственный в своем роде Азербайджанский Театр песни. В этом коллективе, состоящем из солистов-певцов, инструментального ансамбля и хореографической группы, успешно воплощаются принципы руководителя, его стремление превратить каждую песню в яркое представление, глубоко впечатляющую сценическую картину. Уже, казалось, успешно завершена слаженная работа, найдено новое решение, но именно в этот момент может раздаться радостный голос Рашида Бейбутова: "Смотрите, я нашел новый вариант, давайте попробуем...".

Рашида Бейбутова почтительно называют учителем разные своей индивидуальностью артисты. Влияние личности, манеры исполнения Бейбутова ощущал и я в собственной работе постоянно: когда я пел наши народные песни, я как бы слышал его интонации, переливы его "бархатного" голоса.

"Азербайджан - вся жизнь моя!" - есть такие слова и весне, которую Бейбутов сам сочинил и которую с особым подъемом исполнял. Народный артист СССР, депутат Верховного Совета СССР Рашид Бейбутов воспевал свою республику. Его жизнь в искусстве -красноречивое подтверждение давней истины: чем глубже проявление национального начала в творчестве, тем выше его интернациональное значение.