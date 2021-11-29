Нефть, Баку и вечность Таира Салахова

В мае этого года в Вечность ушел Таир Салахов. Гений. Личность. Мастер. Сегодня ему бы исполнилось 93 года. Когда-то он сказал, что "работы настоящего художника оцениваются после 500 лет". Но история оценила его творчество на глазах самого художника. Дясятки знаковых картин. Он - символ советского и современного искусства. Его имя напрямую ассоциируется с временами "оттепели" прошлого века и рождением нового направления в искусстве - "суровый стиль". Его безграничный талант доказывал, что настоящий художник не "встраивается" во временный поток. Он создает свою реку жизни, время и пространство, которое открывает для всех. И лишь от нас самих зависит, что почерпнуть и чему учиться у великого и в тоже время скромного нашего соотечественника Таира Салахова.

Мне посчастливилось соприкоснуться с вселенной, созданной палитрой Салахова. Многовекторная. Многогранная. Затягивающая. В красочно скупой "мысли" преподносящая нам нежность автора к человеческому труду и восхищении самим Человеком. Его устремлениями и невысказанной героике каждодневности. Салахов умел рублеными штрихами признаваться в любви своей родине и воспевать ее неоспоримую красоту. Часть, которой навсегда связана с "черным золотом"...

Влияние нефтяной тематики на творчество азербайджанских живописцев неоспоримо. Особенно в период, когда стилистика советского искусства на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века претерпевала радикальные изменения. Художественную авансцену завоевывал "суровый стиль", принесший в направление "соцреализм" драматичную форму прозы обычной жизни. Один из основоположников и яркий представитель этого стиля Таир Салахов. Что совершенно естественно для молодого тогда художника, получавшего образование в Москве и ставшего не только свидетелем, но и активным участником всех тех событий. И Таир Салахов - ключевая фигура в данном дискурсе.

Так сложилось - и в этом одна из причин творческого успеха Салахова - что внутренние устремления художника удачно совпали с системой средств выразительности "сурового стиля". Как бы сама собой отпала необходимость перестраивать себя, меняться, что случалось с другими живописцами, старающихся "попасть в струю". Все характерные черты изобразительной стратегии художника, весьма точно соответствовали эстетическим требованиям этого направления. Да и по типу своего характера и психологической конституции Таир Салахов, можно сказать, отлично соответствовал духу и букве ведущей идеологически окрашенной эстетике того времени, когда молодые художники видели свою цель чтобы, по-новому осмысляя жизнь, создать обобщенный образ современника, человека, совершающего каждодневный трудовой подвиг. Им было интересно найти приемы, чтобы художественно запечатлеть пафос сурового единоборства сильных духом людей с природой. И в живописи Салахова все эти тенденции проявились особенно отчетливо. Он ставил перед собой задачу - выразить мироощущение человека активной творческой воли. Героика действительности ощущалась художником как что-то личное, составляющее сущность его душевного склада и темперамента. Потому и индустриальный Азербайджан стал не только сюжетной основой полотен Салахова, но и определил внутренний строй его искусства, его мужественную интонацию, драматическую напряженность чувств. Именно подобное видение присуще полотнам, обращенным к суровой действительности добычи нефти. Как вспоминал сам художник: "Баку - романтика нефтяного труда. Город связан с нефтью, с добычей нефти - меня всегда увлекала эта тема. Потому и моя дипломная работа была посвящена ей же. И я по два месяца жил в общежитии вместе с нефтяниками, дружили мы и семейно. Баку - город трудовой, он живет этим трудом, пропах и пропитался им. И нельзя иначе рисовать его".

Нефть... Она, словно "кровь" Азербайджана. Его дух и основа сущего. Накрепко связанная с человеком. Ей присуще полное отсутствие декоративизма. В живописи Салахова, особенно посвященной нефтяной теме, нет лишних движений: ни одного случайного цветового пятна или красочного мазка. В суровости предельно экономно и выверено. Уже в дипломной работе Салахова, заканчивающего обучение в Суриковском институте, четко проявился характерный почерк - лаконичный и предельно выразительный.

Нефтяная тема в творческой палитре Салахова - это цикл художественных работ, над которыми работал автор, подошедший к тридцатилетнему рубежу. Для художника - это возраст, когда окончательно формируется его "почерк, чувство красок, темпоритм". Именно с конца пятидесятых годов молодой Салахов становится апологетом "сурового стиля", а нефтяная тема помогает выстраивать его "каноны".

И если в дипломной работе 1957 года "С вахты" Салахов еще остается верен академической системе в отношении колорита, то в монументальном триптихе "Страна огней" 2007 года, где в центральной части "Каспийское море сегодня" автор возвращается к теме нефти, после долгого перерыва, Салахов достигает максимальной концентрации художественной мысли. "Страна огней" для художника некое философское обобщение всего своего предыдущего опыта в области нефтяной тематики.

В дипломной работе уже проявился характерный салаховский почерк - стремление к крупной, монументальной форме, сознательное пренебрежение к деталям, умелое сочетание статики и динамики, скупая, но крайне выверенная и тонкая цветовая гамма, чеканность ритма, четкость, почти графичность композиционного решения. И, конечно же, внезапные и драматургически организованные вспышки ярких, почти локальных цветов, как бы взламывающих статику композиции изнутри, ставшие фирменными и позволяющими уже навскидку определить руку Мастера. Однако на протяжении всего творчества останется неслучайный пиетет художника перед черным цветом, столь обильно и щедро применяемый как наиболее глубокий и фатальный. И по насыщенности напоминающий еще и цвет нефти.

Нефтяная тема для молодого Салахова неисчерпаема. Характерные приемы обобщения, найденные им уже в ранних полотнах, - крупные планы, большие цветовые плоскости, условность колорита, геометрически четкие объемы - свидетельствуют о формировании его индивидуального стиля - монументального и лапидарного. В них обращают на себя внимание такие стилистические признаки, как плотный колорит, локальные пятна, минимализм в цвете - преобладание сложных, нюансированных цветов с доминированием серого и черного, монументальность и в целом - ощущение драматической атмосферы, которая присуща труду на нефтяном промысле. Монументальность, острота композиционных решений, скупая гамма контрастных красных, черных, светло- и темно-серых тонов, декоративность широких цветовых плоскостей - таковы средства, с помощью которых молодой художник утверждал свое восприятие, в том числе и в нефтяной истории.

На протяжении десяти лет Таир Салахов с регулярностью обращается к теме нефти: "Утренний эшелон" (1958), "Нефтяник" и "Резервуарный парк" (1959), "Нефтяные камни" и "Бухта Ильича" (1960-70-е). В 1967 году Салахов обращается к еще одной составляющей жизни мужественных и сильных мужчин - женщинам, с тревогой ожидающих своих мужей с моря. Сам художник следующим образом комментировал эту работу: ""Женщины Абшерона" - это беспокойство женщин, сестер и матерей о своих рабочих братьях и сыновьях. Ожидание и тревога всегда пронизывает семьи нефтяников, ведь их труд соприкасается с огромным подвигом".

В 1960 году Салахов пишет большое и программное полотно "Ремонтники", которое вскоре становится хрестоматийным примером "сурового стиля". И в ней окончательно формируется его стилистический и концептуальный формат. Вспоминая о том времени, автор писал: "Каспий. Ушла пора, когда лишь рыбачьи сейнеры, яхты, торговые корабли бороздили море. В открытой бурной акватории на глубине шло бурение и добыча нефти. Шельфы, острова на плаву. Эти заводы на стальных сваях работают среди непредсказуемо коварной стихии. Шквальные ветры. Штормы. Рыцари труда: в негнущихся, похожих на латы робах, в массивных тяжелых сапогах. Мастера новой техники. Нефтяники. Колючая оболочка не может скрыть их сути. Простодушия, мужества, доброты. Деталь для художника бесценная. Часто видел, как по эстакаде или платформе наперекор ветру шагает рабочий. В тяжелой горсти нежно несет розу. Кстати, цветы, и не только розы, выращивают сами нефтяники в своих садиках на нашей пепельной тяжелой огненосной земле".

И вот пройдя через определенный визуальный опыт отражения нефтяной тематики, художник приходит к своеобразному философскому обобщению, к предельно концентрированному выражению мысли, к формату изобразительно-художественной притчи. Он словно приглашает не просто рассматривать сложную многофигурную композицию, а как бы проникаться глубокими размышлениями художника, отраженными в визуальном языке.

Одна из программных работ "Новое море" Таира Салахова на тему нефти была написана им в 1970 году. Можно сказать, ставшая, по сути, неким итогом интеллектуально-пластических решений, связанных с темой нефти за десяток лет. "Новое море" - уровень широких концептуальных и формально-пластических обобщений. Это художественный манифест труда нефтяников, своего рода патетическая форма преклонения автора перед героической трудовой деятельностью добытчиков "черного золота".

Как настоящий гимн нефтяникам Каспия звучат слова Таира Салахова: "Мне хочется всегда говорить, что не лес, не луга, а мой нефтяной Абшерон красив, что он имеет свою прелесть, что он горд своей необычной красотой, ее надо увидеть, почувствовать... Я предан в своем творчестве теме Абшерона, теме моря, морским нефтяникам. Наше поколение не представляет себе иного Каспия, без нефтяных вышек, без "Нефтяных Камней". Не представляет себе и Абшерон без железного леса вышек. ... Я много раз бывал на "Нефтяных Камнях"... Наблюдая самоотверженный, я бы сказал, героический труд наших нефтяников, вдали от берега, среди коварной стихии, я был горд за их силу, умение и преданность делу".

В России Салахова считают великим художником и одним из лидеров нашего искусства, подлинным классиком, за рубежом - называют гражданином мира, олицетворяющим современную гуманистическую культуру. В Азербайджане о его произведениях говорят как о национальном достоянии.

В апреле 2021 года Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" была представлена книга "Диалог", в которой "слышен" голос самого мэтра, идея создания которой принадлежит вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Амина Меликова,

директор Музейного Центра "Ичеришехер", доктор философии в области искусствоведения, Заслуженный работник культуры