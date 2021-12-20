Выставка азербайджанского художника Ровшана Нура в Люксембурге

В Luxembourg City Centre открылась выставка азербайджанского художника Ровшана Нура под названием "Символ любви", организованная Ассоциацией культуры "Карабах", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В экспозиции представлены живописные работы, отражающие красоту и архитектуру Азербайджана, городов Европы и Эстонии.

Ровшан Нур - художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. Родившись, живя и учась в Баку, городе с вековыми традициями, он познал многие тайны древнейшей мировой культуры своего уникального народа. В своем творчестве художник пытается разгадать загадки и тайны Ичери шехер, добавляя восточный колорит через орнамент ковров и гранаты - символы любви, благополучия и счастливого будущего. Он также мастерски владеет старинной техникой ковроделия - одним из древних и традиционных ремесел в Азербайджане.

Презентация вызвала большой интерес гостей, среди которых были представители дипломатических миссий, диаспорских организаций, культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Выставка продлится до 30 января.