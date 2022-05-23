В Баку представили документальный фильм о Франгиз Ализаде

В Концертном зале им. У.Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоялся показ документального фильма о творческой деятельности председателя Союза композиторов, народной артистки, члена-корреспондента НАНА, "Артиста мира" ЮНЕСКО, профессора Франгиз Ализаде. Показ фильма был осуществлен в преддверии Музыкального Фестиваля, посвященного юбилею всемирно известного композитора, который пройдет с 31 мая по 4 июня в концертных залах столицы.

На просмотр фильма собрались депутаты Милли Меджлиса, академики, представители творческой интеллигенции, музыкальной общественности, члены Союза композиторов республики. В этот вечер все присутствующие смогли воочию убедиться в тех грандиозных успехах, которые сопровождают исполнение музыки Франгиз Ализаде в самых престижных концертных салонах Мира, о ее необычайной востребовательности и значимости. Здесь были фрагменты, заснятые в Нью-Йоркском "Carnegie Hall", токийском "Santory Hall", лондонском "Barbican Hall", амстердамском "Concertgebouw" и других легендарных концертных залах.

Кадры фильма убедительно доказывают, что наша прославленная соотечественница сегодня прочно вошла в когорту самых талантливых и популярных современных композиторов, чьи произведения включают в свою программу самые известные оркестры и музыкальные коллективы мира. Лента наглядно показала зрителям, как выдающиеся исполнители один за другим, сменяя друг друга, демонстрировали с экрана свое мастерство интерпретации самобытных сочинений Франгиз Ализаде. Йо-Йо-Ма, И.Монигетти, Ю.Бергер, Х.Ханн, Э.Гленни, Д.Герингас, Кронос-квартет, "Танг", "Амалтея", "Berliner Filarmoniker", "Collegium novum" - эти и некоторые другие солисты и музыкальные коллективы были представлены в фильме. Также были продемонстрированы кадры балетов на музыкку Ф.Ализаде, поставленные за рубежом.

Документальная лента запечатлела восторженную реакцию взыскательной мировой публики, которая неизменно сопровождает исполнение произведений Франгиз Ализаде. Ее завораживающая музыка, близкая и понятная слушателям, уводит их в самобытный мир композитора, вовлекает в диалог культур, диалог Востока и Запада.

Особенно впечатлили кадры нашей Победы во второй Карабахской войне, сопровождаемой драматичной и выразительной музыкой Ф.Ализаде, автора не только музыки, но и слов патриотического "Zəfər Marşi".

Фильм, посвященный Франгиз Ализаде, еще раз подтвердил мысль о том, что для ее творчества не существует границ, что оно находит путь к сердцам слушателей разных стран и континентов, еще больше утверждает в мире высокий интеллектуальный уровень азербайджанского народа.

Н. Гасымова