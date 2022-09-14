Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов - ФОТО
Известные деятели культуры Турции Демет Акалын, Озджан Дениз, Огузхан Угур, Шахан Гёкбахар, Мерт Оджал и другие опубликовали в социальных сетях статусы в поддержку Азербайджана, почтив память шехидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.
При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.
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