Известные деятели культуры Турции почтили память азербайджанских шехидов

Известные деятели культуры Турции Демет Акалын, Озджан Дениз, Огузхан Угур, Шахан Гёкбахар, Мерт Оджал и другие опубликовали в социальных сетях статусы в поддержку Азербайджана, почтив память шехидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.