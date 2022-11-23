В Карнеги-холл в Нью-Йорке состоялся грандиозный концерт в честь 100-летия Фикрета Амирова

Национальное общество музыки и глобальной культуры, возглавляемое его основательницей, пианисткой, заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алияровой, представило концерт под названием "Мосты дружбы" во всемирном известном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке, сообщает Day.Az.

Идея концерта, где была исполнена музыка азербайджанских, еврейских и турецких композиторов, заключается в том, чтобы еще больше укрепить дружественные отношения этих трех сообществ через мир классической музыки.

В мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, приняли участие всемирно известные музыканты - скрипач Александр Марков и пианистка Наргиз Алиярова вместе с Нью-Йоркским международным оркестром виртуозов (NYIVO) под руководством дирижера, лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

На мероприятии состоялись мировая премьера "Vox in Terra" турецкого композитора Фарука Канджа, номинированного на премию "Грэмми", а также премьерный в США концерт на арабские темы для фортепиано с оркестром, написанный Фикретом Амировым в соавторстве с композитором Эльмирой Назировой. Среди представленных произведений - знаменитые скрипичные концерты Феликса Мендельсона, еврейско-немецкого композитора эпохи романтизма, Невита Кодалли, известного турецкого композитора, и Джорджа Гершвина, известного американского композитора еврейского происхождения, уроженца Нью-Йорка.