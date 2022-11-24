Премьера в Баку - народный артист Рамиз Гулиев представит фильм "Раст"

В Международном центре мугама 28 ноября в 19.00 состоится презентация телевизионного музыкального фильма "Раст", сообщает Day.Az.

Автором идеи фильма является выдающийся исполнитель на таре, народный артист, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор Рамиз Гулиев, который на протяжении нескольких лет работал над этим проектом. Фильм основан на мугаме "Раст" и симфоническом мугаме "Раст" маэстро Ниязи. Съемки провело Азербайджанское государственное телевидение.

В съемках музыкального фильма принимали участие известные ханенде - народные артисты Алим Гасымов, Мансум Ибрагимов, Назакят Теймурова, Айгюн Байрамова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, Симфонический оркестр имени Ниязи, Ансамбль под руководством Рамиза Гулиева, а также другие известные музыканты.

В фильме ханенде исполняют дестгях в тандеме с симфоническим оркестром. Также деятели искусства декламируют стихи известных азербайджанских поэтов.

Фильм снят к 110-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, народного артиста СССР маэстро Ниязи.