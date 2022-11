В Берлине открылась выставка израильского художника Рами Меира, родившегося в Азербайджане

24 ноября 2022 года впервые в Берлине, в галерее "Q Gallery Berlin" открылась выставка выдающегося израильского художника, горского еврея, родившегося в Азербайджане, Рами Меира, передает Day.Az.

На выставке представлены живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Меира в содружестве Rami Meir Art и ОАО "Азерхалча", чеканные панно, скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, фотографии предметов из коллекции художника.

Азербайджан - толерантная ко всем религиям многонациональная страна, в которой на протяжении многих столетий мирно уживались представители разных народов. Тесно связана с Азербайджаном и история горских евреев. Самым известным селением, в котором до сих пор живут представители этого малого народа, является Красная Слобода, расположенная в Губинском районе.

"Большая удача для каждого малого народа, когда в нем находится человек, который становится проводником своей культуры в большой мир", - говорит основатель "Q Gallery" Эмин Маммадов.

Рахамим Мигиров, в творческом мире известный на израильский манер как Рами Меир, - представитель горских евреев, обладающий поистине уникальной разносторонностью талантов, истинный носитель духовных ценностей своего народа. По словам куратора выставки Марии Филатовой, "деятельность Рами Меира - это не просто творческие порывы яркой индивидуальности. Он стал одним из первых, кто возложил на себя трудную и благородную миссию - рассказать миру о горских евреях через искусство".

Выставка "История одного народа" показывает разнообразие творчества художника в материалах, сюжетах и темах. Темы, интересующие художника, обширны: история и культура горских евреев, иудаика, связь человека и мироздания, красота природы и людей. Сюжеты его работ становятся для думающего зрителя проводником в фундаментальную философию о данной Богом красоте мира, о роли человека как божественного творения, о поиске людьми своего предназначения.

На выставке впервые будет продемонстрирован ковер "Восхождение души" по сюжету одноименной картины. Это совместный проект Рами Меира и открытого акционерного общества "Азерхалча". Ковер выполнен в уникальной технике: мастерицам ковроткачества удалось создать многослойную рельефную поверхность, передав фактурой ворса объем и движение живописного мазка.

Многие картины на выставке относятся к обширной серии "Горские евреи". Это отдельный проект-посвящение своему народу. Рами Меир буквально по крупицам восстанавливал историю горских евреев, действовал как историк-документалист. Он максимально достоверно передал не только внешнюю сторону жизни, но и эстетику бытия целого народа, заложенную в фактуре и орнаментах тканей, архитектуре синагог, убранстве жилищ и лавок ремесленников, в образах людей. Кроме того, будучи частью своей культуры, зная ее изнутри, Рами сумел отразить и внутреннюю духовную жизнь своего народа, его глубокую мудрость и философию.

Замечательны панно в авторской технике чеканки по металлу, объекты из дерева, фотографии декоративных монет из драгоценных металлов, созданные по мотивам живописи художника. Дополняют визуальный ряд фотографии предметов из коллекции Рами Меира: произведений декоративно-прикладного искусства - культовые предметы, ювелирные украшения, оружие, медно-чеканная утварь, элементы национального костюма, а также старинных открыток.

"Мое творчество проникнуто яркими красками апшеронского солнца. Именно в Баку я начал свой путь художника. Я горжусь своей бакинской ментальностью. Она выражается в особом отношении к старшим, к женщине, к своему делу и к себе самому. Бакинец будет все делать с особой любовью, которая говорит об уважении мастера к своей публике и своему труду. И я всегда говорил, что бакинцы, живущие сегодня в разных странах мира, прославляют сегодня на разных языках мира культуру и ментальность этого города. Я рад, что сегодня мои работы увидит Берлин и ближе познакомится и с моим родным народом. Народом, который населяет многонациональный Азербайджан, - горскими евреями", говорит Рами Меир

Рами Меир (Rami Meir) - художник, коллекционер, автор стихов,

афоризмов и притч, исполнитель песен

Председатель Союза художников горских евреев России

Член Профсоюза художников России

Член Союза художников горских евреев Израиля

Член Союза писателей горских евреев Израиля

Преподает родной язык горских евреев джуури в рамках проекта Международного благотворительного фонда СТМЭГИ

Обладатель премии имени С. Вайнштейна за вклад в развитие культуры (2021 год) - главной награды горско-еврейского народа

Рами Меир родился в городе Баку (Азербайджан) 11 апреля 1962 года.

В 1981 году окончил Бакинское художественное училище № 84 по специальности "чеканщик художественных и ювелирных изделий".

В 1990-е годы вместе с женой и двумя маленькими детьми реэмигрировал в Израиль.

В 1990-2000-е изучал Тору, книги еврейских мудрецов, историю мировых религий. Работал в Израиле как дизайнер, создавал эксклюзивные интерьеры с предметами коллекционного дизайна.

В 2000-е стал бывать в Москве, здесь выполнять художественные и сложные интерьерные заказы.

Начиная с 2010-х стал жить на две страны: Израиль и Россию.

В 2019 году создал галерею Rami Meir Art Studio в Москве, в 2020-м - творческую группу Rami Meir Art, стал участвовать в групповых и персональных художественных выставках.

В марте 2020 года живописные работы Рами Меира "Кавказские красавицы" из серии "Горские евреи" и "Царица Савская" были экспонированы на групповой выставке во Флоренции (Италия).

В августе 2020 года состоялась масштабная персональная выставка "История одного народа - для всего мира" в Государственном музее Востока (Москва, Россия). Картина "Горские евреи-земледельцы" была передана в собрание музея.

В 2020 году начался большой проект - сотрудничество Рами Меира с ООО "Азерхалча", крупнейшим производителем ковров ручной работы в Азербайджане.

В 2021 году персональная выставка "История одного народа - для всего мира" прошла в Азербайджанском национальном музее ковра (Баку, Азербайджан).

В 2022 году открылась совместная выставка с ОАО "Азерхалча" в Тель-Авиве, в Бюро по туризму Азербайджана - "Carpets as art. Beyond borders, beyond time" (Ковры как искусство. Вне границ, вне времени).

С 4 августа по 30 октября 2022 года состоялась выставка "Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя" в павильоне "Азербайджан ВДНХ (Москва, Россия).

Работы Рами Меира находятся в частных коллекциях в России, США и Израиле, Канаде.

Q Gallery Berlin является партнерской галереей Q Gallery Baku. Галерея была открыта в историческом центре Берлина в 2007 году. Ее основатель и директор - заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики, советник Фонда Гейдара Алиева по вопросам культуры, председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Маммадов. В Баку и в Берлине Q Gallery представляют собой активно действующие институции, демонстрирующие зрителям произведения художников XX века и представителей современного искусства.