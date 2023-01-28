Сегодня день памяти народного поэта Вагифа Самедоглу

Будучи одним из талантливых мастеров слова, привнесших в 60-х годах прошлого столетия новую атмосферу в литературную среду нашей страны, Вагиф Самедоглу на протяжении более полувека вносил ценный вклад в сокровищницу слова нашего народа. Его творчество составляет особый этап новой поэзии в современной азербайджанской литературе. Каждое выражение в произведениях мастера связано с богатым литературно-художественным наследием азербайджанского народа, неисчерпаемыми возможностями национального фольклора и достижениями мировой литературы. Самедоглу в присущем ему стиле создал неповторимую панораму и преисполненный поэтическими находками богатый мир философско-лирических рассуждений о жизни и времени, мире и человеке. В разнообразных темах, к которым обращался Вагиф Самедоглу, он постоянно держал в центре внимания яркий образ Родины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, минуло 8 лет со дня кончины сценариста, драматурга, лауреата Государственной премии, народного поэта Вагифа Самедоглу.

Современность мышления в его стихах воплощалась не только в форме и размере, хотя стихотворения Вагифа были новаторскими и в этом плане. В то же время внимание привлекала обычность, естественность и необычность общечеловеческих чувств и переживаний в его стихах, сила поэтического мышления.

Первой ласточкой его творчества стала публикация под названием "Семь стихов", вышедшая в свет в 1963 году в журнале "Азербайджан". А первый небольшой сборник стихов "Телеграмма в пути" появился в 1968 году. При этом книга вызвала большой резонанс в литературной среде. Первый его крупный сборник стихов "Боже, я здесь..." вышел в печати спустя много лет - в 1996 году. В нем были собраны стихи, написанные в период между 1963-1996 гг. Почти 75 процентов из них публиковались впервые. Сборник стал литературным событием. Очередной сборник стихов "Далекий зеленый остров" (1999) ожидала столь же приятная судьба. В него вошли стихи и поэмы, охватывающие период 1962-1998 гг.

Вагиф Самедоглу - автор текстов многих песен, остающихся популярными хитами. Один из главных - "Далекий зеленый остров". Песенные тексты целого ряда телеспектаклей тоже принадлежат его перу. Он также был талантливым прозаиком, его притчи - пример тому. Он автор более 20 пьес. В драматургии он был удачлив так же, как и в поэзии. Некоторые его пьесы с успехом были поставлены на сценах различных театров страны. Например, "На вершине горы", "Обручальное кольцо", "Человек в зеленых очках", "Снежки летом", "Лотерея", "Суицид", "Зимняя сказка на юге", "Сны Мамай киши" и др.

28 января 2015 года безжалостная болезнь унесла жизнь выдающегося мастера. Он похоронен на Аллее почетного захоронения.