В Баку представлена адаптированная версия мюзикла "Мулен Руж"

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся показ адаптированной версии мюзикла "Мулен Руж", реализованный Jam Group, сообщает Day.Az.

Спектакль представлен театральной студией Jam SS.Moulin Rouge.

Сюжетная линия основана на истории любви в Париже, где бедный британский писатель Кристиан влюбился в звезду кабаре "Мулен Руж", актрису по имени Сатин. Сама же Сатин должна соблазнить Герцога ради финансирования настоящей музыкальной театральной постановки на сцене "Мулен Руж". Сатин влюбляется в талантливого поэта, вопреки замыслу, вовлекая его в работу над постановкой, однако хозяин кабаре Гарольд Зидлер убеждает её довести аферу в отношении Герцога до конца. Но богатый Герцог тоже влюблен в Сатин и грозится убить писателя. Его козни проваливаются. Неизлечимо больная чахоткой Сатин умирает на руках у Кристиана.

В этот вечер театральные традиции, великолепные голоса артистов и хореография, оригинальные костюмы и декорации сплелись в Moulin Rouge by Aziz Azizli с удивительным по своей красоте музыкальным оформлением. Слияние таких популярных постановок, как Lady Marmalade, Tango de Roxane, Show must go on и других позволило зрителю ощутить восторг и удовольствие от просмотра.

"Наша версия сильно отличается от оригинала как минимум подачей. И именно это меня беспокоило больше всего. Моя постановка основана на документальном споре - диалоге Кристиана и Гарольда Зидлера, обвиняющих друг друга в смерти самого близкого обоим человека. Синтез стилей повествования не всегда нравится публике, тем более, когда они ожидают видеть кабаре. Однако наши опасения были напрасны. Бурные овации по завершении спектакля вдохновили нашу команду на новые эксперименты", - отметил руководитель проекта и режиссер-постановщик мюзикла Азиз Азизов.

В главных ролях - Натаван Гулиева (Сатин), Расул Гасанов (Кристиан), Расим Мустафаев (Герцог), Эмин Гусейнов (Гарольд Зидлер). Хореография - Диляра Мурсалова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.