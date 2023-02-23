Сегодня день рождения народного артиста Шамси Бадалбейли

Один из выдающихся представителей национального режиссерского искусства ХХ века Шамси Бадалбейли внес большой вклад в развитие и прогресс азербайджанского театра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 112 лет со дня рождения выдающегося режиссера, народного артиста Шамси Бадалбейли, который занимает важное место в истории нашей культуры.

Шамси Бадалбейли родился 23 февраля 1911 года в Шуше. После окончания средней школы Шамси Бадалбейли учился в Бакинском педагогическом техникуме и, еще в студенческие годы участвовал в спектаклях как актер-любитель. В 1927 году Шамси Бадалбейли поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию по классу народных инструментов, а затем продолжил образование в классе теории композиции под руководством Узеира Гаджибейли.

В конце 1941 года Шамси Бадалбейли был командирован в Тебриз как корреспондент газеты "За Родину", а через год, после возвращения в Баку, назначен художественным руководителем Театра музыкальной комедии. Велики заслуги Шамси Бадалбейли в формировании этого театра, совершенствовании театральной труппы. Поставленные им десятки спектаклей и по сей день отличаются оригинальностью, ярким колоритом, музыкальным оформлением.

Шамси Бадалбейли осуществил постановки таких спектаклей, как "Мертвецы", "Кёроглу", "Асли и Керем", "Севильский цирюльник", "Поздравляю", "Дурна", "Аршин мал алан", "Хиджран" и др. В 1957 году он поставил оперу "Кёроглу" в Театре оперы и балета Туркменистана. Создал незабываемые образы в фильмах "Страницы моей жизни", "Последний перевал", "Найдите ту девушку" и пр.

Видный режиссер Шамси Бадалбейли 17 июня 1943 года был удостоен звания заслуженного артиста, а 29 июля 1964 года народного артиста Азербайджанской ССР за большой вклад в развитие музыкального театра.

Шамси Бадалбейли скончался 23 мая 1987 года, похоронен на второй Аллее почетного захоронения. Одна из улиц в Баку названа в его честь.