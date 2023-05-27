Шуша играет огромную роль в сближении тюркских народов

Я думаю, что прошедший Фестиваль играет неоценимую роль, как и первый фестиваль, который прошел в освобожденной Шуше. Также в городе проходили Дни Вагифа, в Шушу совершались частые поездки, к примеру, шахматистов. Таким образом, Шуша становится культурным центром не только на словах, но и на деле.

Так охарактеризовал роль города Шуша народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии, профессор Фархад Бадалбейли, в беседе с корреспондентом Day.Az.

"Очень важно, чтобы Фестиваль Харыбюльбюль, у которого есть славная история, продолжался. Потому что со временем туда начнут приезжать не только из тюркских государств. В свое время, я помню, когда Полад Бюльбюльоглу организовывал фестиваль в 80-х годах, приезжали гости из Мексики, Израиля, Кубы", - отметил Фархад Бадалбейли.

Наш собеседник также отметил, что проведение Фестиваля Харыбюльбюль является очень важным политическим рычагом, который развеивает годами культивируемую ложь армян.

Продолжая дискуссию о влиянии масштабных культурных мероприятий, таких как Фестиваль Харыбюльбюль, Фархад муаллим подчеркнул, что Шуша может стать катализатором, который еще больше сблизит братские тюркские народы.

"Победа Азербайджана в 44-дневной войне сделала свое дело. Авторитет Азербайджана и идеи тюркизма проникают в души людей и властей наших братских республик. И я уверен, что ТЮРКСОЙ будет продолжать работу в этом направлении, а Шуша продолжит принимать культурные мероприятия и в будущем".

Ректор Бакинской музыкальной академии выразил мнение, что некоторые мероприятия, которые пройдут на освобожденных территориях, могут быть посвящены культуре братских стран, что еще больше объединит культуры тюркских стран.

Беседовал: Эмин Севдималиев