В Германии прошел Международный фестиваль азербайджанского композитора

Третий Международный музыкальный фестиваль "Гармония звука" азербайджанского композитора, музыковеда, основателя и художественного руководителя ансамбля Bridge of Sound, нашей соотечественницы Хадиджи Зейналовой прошел в Германии в знаменитом "Рудольфе-Эткера Галле" в Билефельде, "Зоммертеатр" в Детмольде и "Падерхалле" в Падерборне, сообщили Day.Az организаторы.

В рамках вечеров были представлены концерты музыкального фестиваля Mi Buenos Aires Querido, посвященные аргентинской музыке, танго, живая музыка и танцевальные вечера. На фестиваль были приглашены многие ансамбли и солисты, приняли участие камерный ансамбль Bridge of Sound под руководством автора, ансамбль In Cresсendo из Аргентины, бандонеонисты, гитаристы и чаранго, немецкая пианистка Зина Клоке, солистка Нача Дарайо из Аргентины. В программу концерта включены произведения классических и современных композиторов Азербайджана, Аргентины и Германии. На концертах с большим успехом была исполнена премьера "Танго дель аморе", написанная Хадиджей Зейналовой для квартета In Crescendo.

"Проект реализован с целью пропаганды Азербайджана и нашей музыкальной культуры, а также объединения музыкальных культур народов мира, демонстрируя единство и солидарность народов мира в трудное время", - сказала композитор.

Отметим, что в ноябре 2021 года композитор Хадиджа Зейналова организовала первый немецко-азербайджанский международный музыкальный фестиваль "Гармония звука", посвященный славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Первый фестиваль прошел на тему Vom Land des Feuers/Из Страны Огней, второй фестиваль - на тему "Во имя мира".