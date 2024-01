Человек-оркестр или голосовая фантастика Бобби Макферрина

Автор: Теймур Атаев

Любители музыки периодически сталкиваются с очередным выпуском альбомов "Топ 100 - Группа одного хита". Включающих по одному произведению той или иной группы (исполнителя), вошедшему в сокровищницу мировой музыки. Говоря другими словами, речь идет о певцах, прославившихся за счет одной-единственной композиции. И хотя их арсенал не ограничивался одним синглом, они навсегда вписали имя в музыкальную историю мира благодаря единственному произведению, оказавшемуся известным и популярным.

Естественно, представляемые на альбомах этой серии композиции постоянно меняются, т.к. появляются новые исполнители одного хита, попадающие в ТОП-100. Но есть песни, которые всегда повторяются на этих дисках. Да и, наверное, вряд ли когда-нибудь покинут сей состав. К сожалению, среди данного контингента всегда присутствует имя выдающегося вокалиста, композитора и дирижера Bobby McFerrin. Автор употребляет понятие "к сожалению" по той причине, что Бобби создал массу шедевров. Действительно, массу. Поэтому его нахождение в когорте ставших известными благодаря "произведению-вдруг", является неким нонсенсом.

"А капельный" хит

Наверняка, любители музыки поняли, что речь идет о композиции 1988 г. "Don't Worry, Be Happy", преподнесенной в форме а cappella: вокал накладывается на "инструментальную" часть, состоящую из разного рода издаваемых певцов звуков. Тем самым, возникает эффект инструментального сопровождения, хотя в пьесе отсутствует даже один музыкальный инструмент. В целом, понятие а cappella (итал.) переводится "как в часовне", подразумевая многоголосное хоровое пение без инструментальной поддержки. Термин возник в конце XVII века, и его происхождение принято связывать с практикой папского богослужения в римской Сикстинской капелле. Стиль получил развитие также в светском певческом искусстве композиторами Возрождения, в, частности, в мадригалах (в первичном значении - одноголосная песня).

Безусловно, нельзя не согласиться, что песня, раскрывающая талант Бобби, звучит феноменально. И также невозможно не признавать обеспечение этим хитом международной славы Bobby McFerrin на все времена. Песня стала первой а капельной композицией, занявшей высшую строчку в чарте Billboard Hot 100 (удерживалась две недели). Композиция получила три премии Grammy: "Песня года", "Запись года", "Лучший мужской вокал в поп-музыке" (хотя здесь перекликаются также джаз и регги). Другое дело, что для многих Б.Макферрин вплоть до сего дня известен исключительно через призму "Не беспокойся, будь счастлив!". В т.ч., благодаря все тому же диску Топ-100 Группы одного хита.

И в этом есть одна из больших "музыкальных" несправедливостей. "Люди думают, что эта короткая безделушка все им про меня объяснит, - говорит Б.Макферрин, - но если сравнить мою музыкальную жизнь с бриллиантом, эта песенка - лишь крохотная, малозаметная грань в нем". Данная характеристика собственного хита не случайна. "Я не хочу быть только поп-артистом, не хочу быть только джазменом или классическим исполнителем, - раскрывает Мастер, - мне интересно все сразу, интересно быть пытливым исследователем в мире музыки".

Насколько богатым может быть голос?

В целом, дебют Бобби в качестве вокалиста, по сегодняшним меркам, состоялся в "старческом" возрасте (на рубеже 27 лет, год 1977 г.). Вслед за чем он совершил гастроли с уникумом вокального джаза Jon Hendricks. А уже после переезда в Сан-Франциско знаменитый комедиант Билл Косби организовал представление вокального класса Бобби на джазовом "саммите" Playboy Jazz Festival (1980 г.). Основное время концерта он провел у рояля. Засветившись затем в Нью-Йорке, на Kool Jazz фестивале 1981 г. Тогда же он получил возможность предстать в сольных альбомах.

Первый из которых, "Bobby McFerrin", родился в 1982 г. сразу оказавшись в Тор 40 джазового чарта. Естественно, тут же прошли сольные гастроли в Европе. В 1984 г. издается его новый альбом: "The Voice". Вошедший в мировую историю джаза, как первый сольный вокальный диск, записанный а капелла. Специалистами этот диск рекомендуется в качестве пособия для изучающих возможности человеческого голоса. После чего наступил черед сотрудничества со знаменитым Herbie Hancock и блестящим квартетом Manhattan Transfer.

Б.Макферрина будто прорвало. Он создает и создает шедевры, исполняя известнейшие хиты и композиции собственного сочинения. Ни на йоту не повторяясь. Только одно перечисление представленных произведений займет уйму времени и места. Но не отметить некоторые проекты просто-напросто невозможно. Скажем, альбом Simple Pleasures, где звучит одноименная песня и блестящая Good Lovin All I Want. А разве можно обойти вниманием концерт "Bang! Zoom", где smooth jazz, часто преподносимый критиками в качестве "очень доступного" джаза, звучит очень серьезно? В частности, лирическая "Heaven's Design" или My Better Half. Рядом - мелодичнейшая а капелла "Mere Words" (автор всех композиций - непосредственно Бобби).

Ну а его шедевры в дуэте с выдающимся Chick Сorea, прежде всего, Blues Connotation и знаменитая Armandos Rhumba, при первых и последних нотах которой он импровизированно шутит с залом?

Естественно, вспоминаются проекты с представлением прочтения под новым углом популярнейших произведений из репертуара Beatles - Come Together (двухголосие с Robin Williams) или Drive My Car ("одинокий" голос Бобби). В этом же ряду - бесподобная интерпретация "Night in Tunisia", победившая в номинациях "лучшая аранжировка вокала" и "лучший джазовый мужской вокал". Никто так эту великую композицию не представлял.

И все же, по субъективному мнению автора, особняком стоит исполнение им некоторых произведений из альбома "Hush" (1992 г.). Где он представляет "классическую классику", так сказать, да еще в сопровождении замечательного виолончелиста Йо-Йо Ма (с ним осуществил ряд проектов наш великий Алим Гасымов). Тут и Вивальди, и Бах, и "Аве Мария" Гуно. Потрясение. Но, безусловно, кульминация диска, это - знаменитый "Полет шмеля" Н.Римского-Корсакова, уникально предстающий как диалог голоса и виолончели. Определить с первых нот - где голос, а где инструмент - невозможно. А вскоре пропадает даже подобие желание разбираться в этих тонкостях. Потому что ты остаешься один на один со звуком, исходящим от пролетающего совсем рядом шмеля.

Те, кто слышали Бобби, прекрасно понимают, о чем речь. Он умеет не просто спеть, пусть и профессионально, композицию (причем любую). И не только передать ее внутренний мир. Он создает произведение как бы заново. Причем стиль подачи может варьироваться, что для Б.Макферрина не является сенсационным. Т.к. он уникально соединил в себе талант блестящего прочувствования джаза, классики, попа. Реализуя восприятие через вокальную подачу, да еще посредством смен октав. Объем же диапазона голоса позволяет осуществлять фантастичное видоизменение пения.

При этом он способен "озвучить" любого участника оркестра - от флейты и контрабаса до перкуссии. "Выстреливая" то оперным сопрано, то писком маленького ребенка. И плюс - потрясающие возможности для имитации знакомых нам всем звуков, вплоть до птичьих перепевов.

Однако, согласимся, данный талант не смог бы прочувствоваться полностью, остановись Бобби лишь на техничной имитации голоса или демонстрации других феноменальных возможностях. Вернее, это могло сыграть, будучи принятым слушателем на ура. Но не привело бы к восприятию певца в качестве цельного Мастера. Но Бобби - артист. В высшем понимании значения этого слова.

Человек-спектакль

Как-то на вопрос о принципе построения концертной программы Б.Макферрин сказал об отсутствии ее изначальной запрограммированности. Т.к. главнейшее для него - импровизация. Тем самым отчетливо усматривается, что вокальный дар, если и может существовать сам по себе, но только лишь за счет него стать Мастером сцены невозможно. Здесь еще должен соседствовать (если не превалировать) талант импровизатора. Когда исполнитель варьирует не просто очередностью номеров или неожиданной вставкой в программу песни, даже не проглядывавшейся сначала. Но регулирует форму подхода к представлению композиции.

Безусловно, если нить взаимопонимания с залом существует, то это превращается (по примеру контакта мастеров театра со зрителями) в мини-спектакль. А иногда...в моно-спектакль. Того же Макферрина. Частенько предстающего на сцене в едином числе, без музыкантов. Готовящего очередной номер как в зависимости от внутреннего состояния души, так и реакции зала. Поэтому вслед за джазом может последовать классика, африканские ритмы или что иное: "Я исполняю то, что мне кажется уместным в данный конкретный момент".

Другое дело, что гастрольный опыт привел его к следующему заключению. Воспитанная на классике европейская публика прекрасно воспринимает "длинные пьесы со сложной структурой". Т.к. ее всегда интересует развитие музыкальной идеи. Слушатели же в США привыкли к коротким вещам, к хитам, причем с тяготением к ритму: "Они хотят всего и сразу", т.е. немедленного развлечения, не желая "инвестировать свое терпение в мою музыку".

В любом случае, демонстрируемое им не один час шоу становится таковым не благодаря искусственным ходам. А вследствие ее величества музыки. В вокальном преобразовании Бобби; с феерией звуков и ритмов. Но не просто "во имя" интереса публики, а в качестве составляющей общей концептуальной основы подхода музыканта к программе. Где главенствует идея. Мысль. Порыв. Внутренний настрой. Позволяющих довести идею до слушателя в различной форме. Четко. Эффектно. Не натужно. И со вкусом. С переливами музыки от этнической до академической. Причем он настолько входит в роль, что прерывает попытки зрителей отвлечь его аплодисментами от блестящих импровизаций в середине той или иной партии. Оберегая, тем самым, целостность произведения и аккуратный переход в новое звучание (к следующей композиции).

Однако, как бы парадоксально это не звучало, моно-спектакль такого рода не есть "глас одного". В корне наоборот. Бобби пытается общаться с залом. Объединить всех зрителей. С собой, со сценой и друг с другом. Поэтому в последние годы уже никого не удивляет ноу-хау Мастера, когда он может предложить желающим из зала станцевать под его необычный аккомпанемент. Или призвать зрителей подпевать. А нередко и оказать ему поддержку посредством создания экспромтного хора, рождающегося из любителей прямо на сцене. Здесь, к слову, талант Б.Макферрина раскрывается в новой ипостаси - умении стирать стеснение у выходящих в "прилюдную ситуацию". Позволяя всем как бы подойти к самовыражению.

Заключение

Наверняка, нам предстоит насладиться еще не одним десятком блестящих рассказов и бесед музыканта посредством музыки. К тому же, на рубеже 1990-х артист потянулся к осваиванию новой специализации - дирижированию. И преуспел в этом. В т.ч., благодаря, Леонарду Бернстейну. На сегодня он уже дирижировал симфоническими оркестрами Нью-Йоркской, Лондонской, Венской филармоний и многими другими коллективами.

Самое же главное - его желание не утерять себя, свое "Я". "Успех несет множество опасностей. На славу можно подсесть, как на наркотик. Поэтому я каждый день сажусь, открываю Библию и прошу дать мне сил пройти этот путь наилучшим образом, - говорит Бобби, - я очень стараюсь быть хорошим человеком. В жизни, в любви, в семье. Вот это важно, а не все эти рейтинги, звезды, чарты и так далее".

Пожелаем же ему дальнейших творческих удач, а нам - возможностей наслаждаться творчеством этой личности!