В театре кукол завершилась работа над спектаклем "Локомотивы и вагоны"

В Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига завершилась работа над спектаклем по пьесе Севиндж Эльсевер "Локомотивы и вагоны", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Постановку осуществил главный режиссер театра Анар Мамедов, художник-постановщик - Рявана Ягубова, композитор - заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

По сюжету, действие происходит на старом железнодорожном вокзале, где обитает ворчливый, эгоистичный и хвастливый Локомотив. Этими своими качествами он постоянно вызывает негативные чувства у Вагонов, которые в один прекрасный день решаются "убежать" от него к другому Локомотиву - доброму, отзывчивому и позитивному. Чем закончится эта история, юные зрители увидят в новом театральном сезоне.

В спектакле заняты заслуженная артистка Джамиля Аллахвердиева, актеры Сария Мансурова, Джавид Тельман, Ясин Аббасов и Сабина Мамедова.

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