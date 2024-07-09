В театре кукол завершилась работа над спектаклем "Локомотивы и вагоны" - ФОТО
В Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига завершилась работа над спектаклем по пьесе Севиндж Эльсевер "Локомотивы и вагоны", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
Постановку осуществил главный режиссер театра Анар Мамедов, художник-постановщик - Рявана Ягубова, композитор - заслуженный артист Вугар Джамалзаде.
По сюжету, действие происходит на старом железнодорожном вокзале, где обитает ворчливый, эгоистичный и хвастливый Локомотив. Этими своими качествами он постоянно вызывает негативные чувства у Вагонов, которые в один прекрасный день решаются "убежать" от него к другому Локомотиву - доброму, отзывчивому и позитивному. Чем закончится эта история, юные зрители увидят в новом театральном сезоне.
В спектакле заняты заслуженная артистка Джамиля Аллахвердиева, актеры Сария Мансурова, Джавид Тельман, Ясин Аббасов и Сабина Мамедова.
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