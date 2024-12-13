Первый раз я побывал в Баку будучи еще школьником

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось выступление выдающегося российского пианиста Михаила Лидского, выступившего в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста республики Фуада Ибрагимова. Российский виртуоз исполнил для бакинской публики музыкальные шедевр Иоганнеса Брамса: Концерт №2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор. В программе была также Симфония №3 фа мажор.

Как передает Day.Az, в беседе с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева, музыкант рассказал об истории своих визитов в Баку, о прошедшем концерте и сотрудничестве с азербайджанскими коллегами.

- Михаил Викторович, вы уже не раз радовали азербайджанскую публику своими выступлениями. Расскажите, пожалуйста, о недавнем концерте - кто стал его инициатором, почему вы выбрали для исполнения в Баку именно музыку Иоганнеса Брамса.

- Мой первый приезд в Баку был еще в школьные годы - кажется, в 1981 году. Это была конференция музыкальных школ-десятилеток со всего Союза. Я входил в состав делегации Школы имени Гнесиных. От этой поездки остались приятные воспоминания. Поучительно наблюдать, как сложились судьбы тогдашних детей.

Затем, после долгого перерыва, я выступал в Баку уже взрослым. Многое памятно. Концерты Бетховена и Листа под управлением Рауфа Абдуллаева, сольные выступления, в том числе 32 сонаты Бетховена. Запомнился и приезд вместе с замечательным дирижером Федором Глущенко - мы играли Моцарта и Чайковского; тогда же нас любезно принимал знаменитый азербайджанский композитор Ариф Меликов: я был тронут его добротой и обратил внимание на пиетет, которым он пользовался повсеместно, даже у служащих ресторана. Вообще, мне очень импонирует, как в Азербайджане относятся к деятелям искусства, как ими дорожат и ценят их.

Я с радостью снова побывал в Баку по приглашению Азербайджанской филармонии имени Магомаева. Второй концерт Брамса - одна из вершин жанра. Это произведение можно уподобить роману или симфонии.

- Как бы вы охарактеризовали атмосферу на ваших выступлениях в Азербайджане, бакинскую публику? В этот раз вы выступили в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством Фуада Ибрагимова. Расскажите, пожалуйста, как сложилось ваше сотрудничество с коллективом.

- С этим прекрасным оркестром я выступал много раз на протяжении примерно двадцати лет. За пультом стояли разные дирижеры. Но никогда никаких сложностей, непонимания не было. Коллеги неизменно проявляют ансамблевую чуткость, очень любезны. Я был очень рад и этой новой встрече, и знакомству с маэстро Ибрагимовым, о котором слышал немало хорошего.

Бакинская публика, в принципе, настроена позитивно. Ко мне она всегда была очень доброжелательна, за что я чрезвычайно благодарен. Не стал исключением и недавний концерт.

- А с кем ещё из азербайджанских музыкантов вам доводилось сотрудничать? В частности, вы не раз выступали и в Баку, и в Москве в тандеме с народным артистом Азербайджана Мурадом Адыгезалзаде. Что вас связало, как состоялось ваше знакомство?

- Когда Мурад Адыгезалзаде на рубеже веков учился в аспирантуре Московской консерватории у Элисо Вирсаладзе, я был ассистентом профессора. Так мы познакомились и подружились.

- Удалось ли вам за время визитов посетить какие-нибудь достопримечательности страны? Есть ли у вас любимые блюда азербайджанской кухни?

- Импонирует сочетание приверженности традиции и динамичного развития, и, на мой взгляд, это создает гармонию. Времени на гастролях мало, поэтому я видел самый минимум - Бакинская крепость - Ичеришехер, Дворец Ширваншахов, Храм огнепоклонников... А из национальных блюд мне нравятся баклажаны с орехами.

- А что вы скажете об азербайджанской музыке - близка ли она вам по духу, доводилось ли вам исполнять произведения азербайджанских композиторов?

- Мне доводилось проходить со студентами фуги Гара Гараева. По-моему, они написаны с большим мастерством и вкусом.

- Насколько известно, вам случалось исполнять в Азербайджане и русскую музыку. Как по вашему ощущению, интересна ли сегодня азербайджанцам русская культура?

- Русская музыка - часть музыкального наследия Азербайджана, в силу того, что значительная часть азербайджанских музыкантов училась в России. Наследие - это неотъемлемая часть культуры, оно важно всегда. И Россия, и Азербайджан являются наследниками большой традиции, которую я считаю важным сберечь, развить и приумножить.