В Баку пройдет вечер памяти мастера мугама Алибабы Мамедова

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 27 февраля в 19.00 пройдет вечер, посвященный памяти прославленного исполнителя мугама, композитора, педагога, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Алибабы Мамедова, сообщает Day.Az.

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Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском поселке Маштага. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе. С 1945 года - солист Азербайджанской государственной филармонии (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах - солист "Азконцерта". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при филармонии ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем. Видный представитель мугамного искусства сыграл особую роль в исполнительском искусстве Азербайджана. Алибаба Мамедов - автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других произведений в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства. Как педагог Алибаба Мамедов воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народных песен. Творчество Алибабы Мамедова - замечательный пример сохранения и развития традиций национальной школы ханенде. Алибаба Мамедов скончался 25 февраля 2022 года. Похоронен в I Аллее почетного захоронения.