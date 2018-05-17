На АЧГ с начала года добыто 7 млн. тонн нефти

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I квартале 2018 года составила 7 млн. тонн, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в BP-Azerbaijan, среднесуточная добыча нефти в этот период составила 597 тыс. баррелей нефти. При этом с платформы Чираг в I квартале 2018 года добывалось в среднем 53 тыс. барр./сутки, с "Центральный Азери" - 156 тыс. барр./сутки, с "Западный Азери" - 123 тыс. барр./сутки, с "Восточный Азери" - 94 тыс. барр./сутки, с "Глубоководный Гюнешли" - 109 тыс. барр./сутки, с "Западный Чираг" - 62 тыс. барр./сутки.

На конец года на АЧГ эксплуатировались 118 нефтяных, 52 газовых и водных инжекторных скважин. В I квартале 2018 года на АЧГ пробурено 5 нефтяных скважин.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года. Участниками проекта являются британская BP (30,37%), SOCAR (25,0%), Shevron (9,57%), İnpex (9,31%), Statoil (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), İtochu (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

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