Назарбаев: TANAP будет способствовать повышению транзитного потенциала Турции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

Президент Казахстана поздравил Эрдогана с предстоящим официальным вводом в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), который состоится 12 июня в турецком городе Эскишехир. Глава государства выразил уверенность в том, что этот проект будет способствовать повышению транзитного потенциала Турецкой Республики и окажет значительное влияние на ее экономическое развитие.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган рассмотрели вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя странами.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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