Туристы из каких стран чаще приезжают в Азербайджан - СПИСОК

В 2018 году в Азербайджан прибыли 2849,6 тысячи туристов из 196 стран, или на 5,7 процента больше иностранцев и лиц без гражданства в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, передает Day.Az.

30,9 процента прибывших составили россияне, 21,4 процента - граждане Грузии, 10,2 процента - Турции, 8,5 процента - Ирана, 3,3 процента - ОАЭ, 2,6 процента - Саудовской Аравии, 2,4 процента - Ирака, два процента - Украины, 1,4 процента - Израиля, 17,2 процента - граждане других стран, 0,1 процента - лица без гражданства.

Среди прибывших в Азербайджан 66,1 процента составили мужчины, 33,9 процента - женщины.

6,5 процента иностранцев и лиц без гражданства приехали в Азербайджан в январе, 5,8 процента - в феврале, 9,7 - в марте, 7,7 - в апреле, 7,3 - в мае, 9,5 - в июне, 11,6 - в июле, 11,3 - в августе, 8,1 - в сентябре, 7,4 процента - октябре, 7,5 - в ноябре и 7,6 процента - в декабре прошлого года.

За указанный период наибольший рост среди приехавших наблюдался среди граждан стран Персидского залива (за исключением ОАЭ и Ирана).

В сравнении с 2017 годом число приехавших в страну граждан Саудовской Аравии выросло в 2,2 раза, Бахрейна - вдвое, Кувейта - в 1,8 раза, Катара - в 1,6 раза, Ирака - на 7,9 процента, Омана - на 7,4 процента. Число приехавших из Ирана туристов сократилось на 33,7 процента, из ОАЭ - на 8,3 процента.

В целом из стран Персидского залива прибыли 554,1 тысячи человек, и практически каждый пятый, прибывший в Азербайджан, был гражданином этих стран.

В сравнении с 2017 годом число туристов из Индии выросло в 2,7 раза, Израиля - в 2,6 раза, Египта, Туркменистана и Южной Кореи - в 1,7 раза, из Китая - в 1,5 раза.

Что касается граждан стран-членов ЕС, то в 2018 году их число выросло на 6,7 процента, составив 112,5 тысячи человек, а из стран СНГ - на 3,8 процента, достигнув 1044,2 тысячи человек.

57,5 процента туристов и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 41,5 процента - воздушным и один процент - водным транспортом.

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