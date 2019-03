1 марта в Пекине подписан "Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики по облегчению групповых поездок китайских туристов в Азербайджан".

Как передает Day.Az, подписи под документом поставили глава Госагентства по туризму Фуад Нагиев и заместитель министра культуры и туризма Китая Жанг Сю.

Подписание состоялась в рамках прошедшего 27 февраля - 1 марта в Пекине 7-ого заседания "Азербайджано-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству". В церемонии подписания приняли участие сопредседатель Комиссии, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы и другие члены Комиссии.

По словам Фуада Нагиева, данный документ знаменует новый этап сотрудничества в туристической сфере между двумя странами.

"Благодаря новому соглашению в ближайшие годы число китайских туристов в Азербайджане может достичь 200 тысяч человек. В 2018 год в этом направлении был достигнут 50-процентный рост. Ныне же можно будет говорить о кратном увеличении числа туристов из Китая в Азербайджан", отметил председатель Госагентства по туризму.

"Китай выбран одним из наиболее приоритетных рынков по привлечению туристов в нашу страну. В целом, основных направлений 12. Это и страны постсоветского пространства, и Азия, и Европа, и Ближний Восток. В шести странах, в том числе в Китае, мы уже открыли официальные туристические представительства Азербайджана. В будущем будут открыты еще 4 представительства", отметил Фуад Нагиев.

"По поручению господина Президента Ильхама Алиева участники формирующейся туристической индустрии должны обеспечить двукратный рост числа прибывающих туристов в Азербайджан. При этом должна быть обеспечена высокая степень их удовлетворенности. Мы, представители сферы туризма, всегда ощущаем внимание и заботу господина Президента и первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой. Поставленные задачи, безусловно, будут исполнены", сказал глава Госагентства.

Государственное агентство по туризму Азербайджана создано в апреле 2018 года. В сентябре же была утверждена структура нового ведомства. За короткий срок

Госагентство и действующее при нем Азербайджанское туристическое Бюро подготовили Концепцию привлечения туристов в Азербайджан на 2018-2023 годы. В ноябре в Лондоне состоялась всемирная презентация нового бренда страны со слоганом "Take another look" ("Взгляни еще раз"). До конца 2020 в планах организации представить туристический потенциал страны на международных выставках, масштабных международных мероприятиях, продвижение продуктов на приоритетных и глобальном рынках. Кроме того, проводятся презентации, встречи представителей бизнеса, ведется активная работа в СМИ и социальных сетях по продвижению туристического потенциала страны.

В самой же стране для повышения степени удовлетворенности туристов проводятся реформы в сфере профильного образования, оказывается поддержка ассоциациям, повышается уровень подготовленности кадров, инициируются нововведения в нормативно-правовой сфере и т.д.

По планам, в ближайшее десятилетие в туристической индустрии будет формироваться до 10 процентов ВВП страны.

По итогам прошлого года число посетивших Азербайджан иностранцев составило более 2 миллионов 850 тысяч человек. Туристы принесли в экономику страны 2 миллиарда долларов.