Проект "I2B - От идеи к бизнесу" успешно продолжает свою деятельность по поддержке стартапов, а также содействие в реализации инновационных идей. На этот раз в рамках проекта объявлены самые успешные стартап-команды Сумгайыта и Гянджи. Проект, реализуемый Министерством Транспорта, Связи и Высоких Технологий, Общественным объединением по "Региональному Развитию" Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН, компанией "Microsoft" и ООО "Azercell Telecom", смог завоевать большой интерес молодежи Сумгайыта и Гянджи. Более 100 молодых людей приняли участие в стартап-туре, который был проведён в Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте. В начале мероприятия состоялась информационная сессия, в которой была представлена информация о концепции проекта "I2B - От идеи к бизнесу", целях стартап-туров в рамках проекта, достигнутых результатах и планах на будущее. Затем организаторами был проведен тренинг для участников, охватывающий актуальные вопросы формирования стартап-команд, правильной подготовки презентации проекта, способов продажи проекта инвесторам, изучения рынка. На следующем этапе была сформирована команда участников, которая прошла подготовку к конкурсу у профессиональных наставников. В конкурсе команды представили жюри свои идеи. Согласно решению жюри, проекты "Part of me", "Keep hot" и "Military modul" заняли соответственно I, II и III места.

Следующий стартап-тур после Cумгайыта состоялся в Гяндже. После информативной части мероприятия был проведен небольшой бизнес-тренинг для подготовки стартапов к основному конкурсу и сформированы команды из участников. На основе модели "Сanvas" были разработаны бизнес-схемы каждого из этих проектов. Во второй части команды представили свои идеи перед жюри, после каждого выступления состоялись обсуждение проекта и интерактивная сессия вопросов и ответов. Жюри удостоило 1-го места по региону проекта "Biobone", 2-го места - "Здоровая еда", 3-го места - "P4Y" (Platform for Youth).

Победившие проекты получили право участвовать в Национальном финале, который состоится в Баку. Команды, занявшие первые 3 места в Национальном финале, получат основные награды, предусмотренные проектом. Кроме того, проекты, выигравшие в рамках стартап-туров, будут обеспечены услугами наставников и получат возможность привлечения инвестиций, отправки успешных стартапов за рубеж и участия в международных мероприятиях.

Следует отметить, что Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama", при поддержке ООО "Azercell Telecom" и PASHA Bank, продолжает вносить свой вклад в развитие проектов, направленных на увеличение бизнес-инноваций, развитие цифровых и предпринимательских экосистем в Азербайджане.

Основная цель центра, который будет отмечать свое 10-летие - помочь стартапам построить собственный бизнес, предоставить современные услуги и привлечь новых клиентов.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

