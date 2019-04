Продолжаются стартап-туры в рамках проекта "I2B - От идеи к бизнесу" при совместной организации Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий, Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, Фонда Молодежи Азербайджанской Республики, программы развития Организации Объединенных Наций, компаний ООО "Azercell Telecom" и "Microsoft".

На этот раз стартап-тур, организованный с целью оказания поддержки расширению стартап-движения и реализации инновационных идей граждан, состоялся в Товузском районе. Наряду с участниками из Товузского района, в стартап-туре приняли участие более 100 молодых людей из Газахского, Шамкирского, Геранбойского, Тертерского, Кедабекского, Евлахского и других прилегающих районов. В информационной части мероприятия участники были проинформированы о концепции, миссии и целях проекта "I2B". Затем состоялся конкурс среди команд, подавших заявку на участие в проекте, и были определены победители. Обладателем первого места стал проект "Share my goal", второго места идея "Умелые руки", третьего - проект " Видящие глаза ".

Очередной стартап-конкурс охватывающий вузы, в рамках проекта "I2B" состоялся в Баку. На стартап-марафоне, который был организован в Университете "ADA", команды около 10-ти вузов представили свои проекты. В конкурсе приняли участие студенты Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Технического Университета, Азербайджанского Университета Архитектуры и Строительства, Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, Бакинского Инженерного Университета, Азербайджанского Медицинского Университета, Университета Западный Каспи, Университета "ADA", Бакинской Высшей Школы Нефти. В течение 3-ёх дней перед жюри состоялась презентация около 50-ти проектов. Финалистами стали проекты "NanoDesal", "Сок AntiAge", "HealWith", "Бумеранг", "AgroShare", "Plan to plant", "Game of war and modern technologies", "Паллиативная забота" и "Хамелеон". Отметим, что проекты будут оцениваться жюри по таким критериям, как уникальность идеи, рыночный потенциал, срок прибыльности инвестиций, требуемый срок разработки первоначального сервиса/прототипа, способность команды реализовать идею и в ближайшие дни будут определены победители первых 3-х мест.

Победившие на этом этапе команды вместе с победителями из 12-ти регионов получат возможность принять участие в летнем лагере "Innocamp", который пройдет в конце августа текущего года. А в октябре в общереспубликанском финале определятся победители первого, второго и третьего мест. Обладателям первых 3-х мест будут вручены призы от организаторов и партнеров и оказана финансовая поддержка для превращения идей в бизнес. Финалисты и обладатели 1-го места по каждому региону получат возможность представить свои проекты участникам и инвесторам на 25-ой юбилейной Азербайджанской Международной Выставке "Телекоммуникаций, Инноваций и Высоких Технологий" Bakutel 2019, которая состоится в декабре.

Следует отметить, что в прошлом году в 8-ми регионах, 16-ти вузах и 3-ёх общеобразовательных учреждениях прошли стартап-туры. За 7 месяцев в стартап-марафоне приняли участие более 2-х тысяч участников из отдельных городов и районов республики.

Следует отметить, что Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" оказал менторскую поддержку командам. При поддержке Azercell и PASHA Bank, Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" оказал поддержку многим проектам и стартапам в превращении в независимые компании. Центр, являющийся первым в стране бизнес-инкубатором, инициировал проведение многочисленных тренингов и семинаров по темам предпринимательства и информационных технологий, а также принял ряд мероприятий.