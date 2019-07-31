Завершился международный музыкальный фестиваль "Жара", одним из спонсоров которого был Xırdalan - ФОТО
На днях завершился международный музыкальный фестиваль "Жара", одним из спонсоров которого было пиво Xırdalan.
Напомним, что первый фестиваль "Жара" прошел в Баку в 2016 году и имел невероятный успех.
Фестиваль запомнился великолепным исполнением, любимыми песнями и, конечно же, сюрпризами от бренда Xırdalan.
Xırdalan является пивным брендом №1 в Азербайджане, а число его лояльных потребителей насчитывает более 1 млн.
Светлое пиво Xırdalan радует потребителей любимым вкусом уже 20 лет. В процессе производства Xırdalan используется высококачественное сырье: особые сорта хмеля, отборный солод, шолларская вода и специальные пивные дрожжи - "Holsten", которые используются только при приготовлении данного сорта пива. Данный специальный ингредиент придает пиву изумительный аромат, присущий бренду "Xırdalan".
Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода - 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды как Xirdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика КУЛЕР, Efsane, Carlsberg, Kronenbourg Blanc, Seth&Riley's Garage.
Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Восточной Европы и Азии, и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы - более 42000.
Контакты Carlsberg Azerbaijan :
старший специалист по корпоративным отношениям ООО Carlsberg Azerbaijan Лала Афанди
Mob: +994 50 286 76 64
Lala.Afandi@carlsberg.az
www.carlsbergazerbaijan.az
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