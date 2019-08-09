Понос (диарея) - это один из самых распространенных симптомов расстройства кишечника. У детей старше года и взрослых характеризуется наличием жидкого и частого стула (более 3 раз в сутки).

Основные причины диареи:

- пищевые отравления;

- вирусы и бактериальные инфекции (ротавирус, аденовирус, стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и др.)

- заболевания органов пищеварения (гастрит, панкреатит, колит, энтерит и др.)

- гормональные нарушения, некоторые лекарства (в том числе антибиотики)

- стресс, страх, тревога.

- путешествие (желудочно-кишечный тракт может реагировать диареей на необычные продукты).

Диарея является одной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди в летние месяцы. Причинами возникшей диареи являются - жара, обилие фруктов и овощей, прием загрязненных бактериями или паразитами продуктов питания или воды и т д.

Симптомы диареи. К симптомам диареи относят частый стул, боли в животе, вздутие, тошноту, рвоту, повышение температуры, слабость, обезвоживание.

У пожилых людей диарея излечивается быстро и без каких-либо осложнений, но у детей младше 3 лет диарея может быстро привести к обезвоживанию. Диарея, вызванная несоблюдением правил санитарии, уносит миллионы жизней ежегодно.

Лечение диареи. При лечении диареи необходимо восстановить потерю воды и электролитов. Нужно принимать много жидкости, богатой электролитами. Не следует принимать газированные и алкогольные напитки, острые продукты. При диарее могут быть полезны рис, сухари, бананы.

При лечении диареи можно использовать антимикробные средства, пробиотики, энтеросорбенты, препараты уменьшающие моторику кишечника (не применяются при инфекционной диарее) и др.

Активная культура полезных бактерий при лечении диареи (пробиотики) борется с бактериями, вызывающими диарею, нормализует деятельность кишечника, снижает остроту и продолжительность диареи.

Если диарея длится больше 5 дней (у детей 2 дня), если в кале имеется кровь или гной, при наличии признаки обезвоживания, при температуре выше 38 °C, необходимо обратиться к врачу.

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