В клинике «Анадолу» появилась уникальная гибридная операционная (R)
В Медицинском Центре "Анадолу" появилась уникальная гибридная операционная: в ней собрано самое лучшее хирургическое оборудование, доступное в мире. С ее помощью врачи получили возможность проводить даже самые сложные операции с большим успехом, сводя к минимуму риск развития осложнений.
Все новации в одном месте
Гибридные операционные получили наиболее широкое применение в области нейрохирургии: их используют для лечения различных заболеваний и травм головного и спинного мозга, которые требуют максимальной осторожности и точности, так как малейшее неверное движение врача может привести к потере здоровья, а порой и жизни пациента.
Благодаря уникальному техническому оснащению гибридной операционной, хирурги могут прямо во время операции проводить компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ), использовать устройства нейронавигации и нейромониторинга, высокотехнологичные микроскопы и другое диагностическое оборудование, которое позволяет с ювелирной точностью выполнить хирургическое вмешательство.
Благодаря этому результативность хирургического лечения в разы повышается, снижается риск развития послеоперационных осложнений.
Гибридные операционные оснащены следующими уникальными технологиями.
Компьютерный томограф O-ARM CT
Устройство компьютерной томографии нового поколения O-ARM CT позволяет прямо во время операции проводить высокотехнологичную радиологическую диагностику, получая двухмерное или трёхмерное изображение оперируемой области. Эта технология отличается не только высокой точностью, но и скоростью работы: с его помощью врачи имеют возможность получать детальное 360-градусное изображение всего за 13 секунд.
Ещё одним важным преимуществом устройства является то, что для получения изображения достаточно всего одного сеанса исследования. Благодаря этому пациент получает дозу радиации, которая в три раза меньше по сравнению со стандартной томографией, но качество визауализации при этом остаётся на том же высоком уровне в ходе всей операции.
Этот метод исследования наиболее часто применяется при следующих операциях:
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возрастное искривление позвоночника;
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сдавливание спинномозгового канала;
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резекция опухолей позвоночника;
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искривление позвоночника в детском и подростковом возрасте;
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некоторые пороки развития позвоночника;
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фиксация вывихов и переломов, связанных с травмой (установка платиновых имплантов).
Благодаря технологии O-Arm CT, обеспечивающей трёхмерное томографическое изображение, успешность операций по установке имплантов значительно повысилась, а количество ошибок практически свелось к нулю. Кроме того, вместе с компьютерной томографией хирурги начали применять современные нейронавигационные системы, которые помогают получать детальную картину оперируемой области, что обеспечивает еще большую точность и безопасность лечения. Таким образом, риск повреждения спинного мозга и нервных окончаний практически исключается. Благодаря всему этому пациент раньше встает на ноги и выписывается в более короткие сроки.
Преимущества применения аппарата O-Arm при операциях по размещению пластин в позвоночнике:
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Позволяет хирургу получать критически важную информацию на каждом этапе лечения, исключается риск проведения повторной операции
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Пациент получает меньшую дозу радиации
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Помогает выполнять небольшие операционные разрезы, благодаря чему пациент избавлен от сильной кровопотери, больших шрамов, быстрее восстанавливается
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Система практически сводит к нулю серьёзные риски, которые несут в себе сложные операции
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Снижается риск инфицирования, развития паралича при установке пластины
Система нейронавигации
Это уникальное хирургическое оборудование позволяет с высокой точностью определить местоположение опухоли и ее границы, для того чтобы удалить ее, не повреждая здоровые ткани.
Устройство нейронавигации определяет координаты новообразования в ходе хирургического вмешательства на головном или спинном мозге с помощью системы, похожей на GPS, позволяя хирургу видеть 3-мерное изображение оперируемой области. Эта новейшая компьютерная технология обладает исключительной точностью (менее 1 мм), помогая достичь поражённого участка.
Предварительно перед хирургическим вмешательством пациент проходит КТ или МРТ-исследование. Полученные изображения загружаются в компьютерную систему навигационного устройства. Благодаря этому в ходе операции доктора в режиме реального времени могут увидеть различные рискованные участки и на основании полученной информации скорректировать свои действия.
Данный метод может применяться как вместе с другими технологиями, так и самостоятельно. Например, при небольших опухолях или новообразованиях, расположенных в труднодоступных участках, врачи имеют возможность всего с помощью одного минимального разреза проводить стереотаксическую биопсию. Во время процедуры тонкая игла вводится через небольшое отверстие и направляется к пораженному участку, после чего с точностью до миллиметра забирается образец ткани для биопсии. После чего проводится патологическое исследование полученного образца ткани. На основании результатов исследования выбирается наиболее оптимальный метод лечения.
Преимущества:
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Позволяет хирургам с высокой точностью проходить через сложные рискованные участки, избегая опасных структур
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Сокращает хирургические границы, в рамках которых проводится операция (благодаря маленькому операционному разрезу сокращается продолжительность операции, пациент меньше травмируется и быстрее восстанавливается после хирургии)
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Обеспечивает ещё более безопасную операцию, в ходе которой не повреждаются здоровые участки организма
Флуоресцентный микроскоп нового поколения
Как известно, удалить опухоль головного или спинного мозга можно только микрохирургическим путем. Основная сложность в данном случае заключается в том, чтобы отличить пораженную ткань от здоровой. С помощью микроскопов нового поколения, оснащённых флуоресцентными фильтрами, отличить патологическое образование от здоровой нервной ткани стало возможным с максимальной точностью, что позволяет удалить опухоль посредством небольшого хирургического разреза.
Данная система, которая доступна лишь в самых продвинутых медицинских центрах по всему миру, используется не только для удаления опухолей, но и для лечения заболеваний сосудов головного мозга. Например, с ее помощью можно провести ангиографию сосудов головного мозга, позволяющую хирургам наблюдать за сосудистой сетью головного мозга ещё до завершения операции. Это также повышает шансы на успешный исход и делает более безопасным хирургическое лечение заболеваний сосудов головного мозга.
Интраоперативный нейромониторинг
Это система, которая в режиме реального времени отображает на экране монитора состояние рефлекторных путей, нервных окончаний спинного и головного мозга пациента с помощью электрических импульсов, которые подают электроды, закреплённые на мышцах или на волосистой части головы пациента во время операции, с целью минимизации риска повреждения нервов (паралича). Если в ходе операции возникнут какие-либо значительные изменения, система сразу же предупреждает докторов. Таким образом, предотвращается риск повреждения важных окончаний, из-за чего у пациента может возникнуть паралич и прочие нарушения.
Медицинский центр Anadolu - это современная многопрофильная клиника, расположенная в пригороде Стамбула, которая предоставляет высококачественную медицинскую помощь посредством новейших технологий и опытной команды специалистов по высоким международным стандартам.
Она была основана в 2005 году Благотворительным Фондом "Анадолу" совместно со всемирно известной Университетской клиникой Johns Hopkins Medicine из США. Благодаря этому стратегическому партнерству Медицинский Центр Anadolu работает по высоким американским стандартам и находится на одном уровне с ведущими медицинскими учреждениями мира.
Клиника обладает престижной аккредитацией Объединённой международной комиссии JCI (Joint Comission International) и Золотым сертификатом Planetree, который является свидетельством высокого пациенто-ориентированного подхода. На протяжении многих лет Медицинский Центр Anadolu также входит в 10 лучших клиник мира в рейтинге Международной Ассоциации Медицинского Туризма Medical Travel Quality Alliance.
С момента основания Медицинского центра Anadolu здесь работает Международный отдел, который занимается обслуживанием иностранных пациентов. Численность его сотрудников составляет более 65 человек, включая координаторов, переводчиков и команду медицинских специалистов, которая занимается координацией пациентов из-за рубежа.
"Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi" (Медицинский центр Anadolu)
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Gebze 41400 Kocaeli
Телефон: +90 262 678 54 73
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