В Медицинском Центре "Анадолу" появилась уникальная гибридная операционная: в ней собрано самое лучшее хирургическое оборудование, доступное в мире. С ее помощью врачи получили возможность проводить даже самые сложные операции с большим успехом, сводя к минимуму риск развития осложнений.

Все новации в одном месте

Гибридные операционные получили наиболее широкое применение в области нейрохирургии: их используют для лечения различных заболеваний и травм головного и спинного мозга, которые требуют максимальной осторожности и точности, так как малейшее неверное движение врача может привести к потере здоровья, а порой и жизни пациента.

Благодаря уникальному техническому оснащению гибридной операционной, хирурги могут прямо во время операции проводить компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ), использовать устройства нейронавигации и нейромониторинга, высокотехнологичные микроскопы и другое диагностическое оборудование, которое позволяет с ювелирной точностью выполнить хирургическое вмешательство.

Благодаря этому результативность хирургического лечения в разы повышается, снижается риск развития послеоперационных осложнений.

Гибридные операционные оснащены следующими уникальными технологиями.

Компьютерный томограф O-ARM CT

Устройство компьютерной томографии нового поколения O-ARM CT позволяет прямо во время операции проводить высокотехнологичную радиологическую диагностику, получая двухмерное или трёхмерное изображение оперируемой области. Эта технология отличается не только высокой точностью, но и скоростью работы: с его помощью врачи имеют возможность получать детальное 360-градусное изображение всего за 13 секунд.

Ещё одним важным преимуществом устройства является то, что для получения изображения достаточно всего одного сеанса исследования. Благодаря этому пациент получает дозу радиации, которая в три раза меньше по сравнению со стандартной томографией, но качество визауализации при этом остаётся на том же высоком уровне в ходе всей операции.

Этот метод исследования наиболее часто применяется при следующих операциях: возрастное искривление позвоночника;

сдавливание спинномозгового канала;

резекция опухолей позвоночника;

искривление позвоночника в детском и подростковом возрасте;

некоторые пороки развития позвоночника;

фиксация вывихов и переломов, связанных с травмой (установка платиновых имплантов). Благодаря технологии O-Arm CT, обеспечивающей трёхмерное томографическое изображение, успешность операций по установке имплантов значительно повысилась, а количество ошибок практически свелось к нулю. Кроме того, вместе с компьютерной томографией хирурги начали применять современные нейронавигационные системы, которые помогают получать детальную картину оперируемой области, что обеспечивает еще большую точность и безопасность лечения. Таким образом, риск повреждения спинного мозга и нервных окончаний практически исключается. Благодаря всему этому пациент раньше встает на ноги и выписывается в более короткие сроки. Преимущества применения аппарата O-Arm при операциях по размещению пластин в позвоночнике: Позволяет хирургу получать критически важную информацию на каждом этапе лечения, исключается риск проведения повторной операции

Пациент получает меньшую дозу радиации

Помогает выполнять небольшие операционные разрезы, благодаря чему пациент избавлен от сильной кровопотери, больших шрамов, быстрее восстанавливается

Система практически сводит к нулю серьёзные риски, которые несут в себе сложные операции

Снижается риск инфицирования, развития паралича при установке пластины Система нейронавигации

Это уникальное хирургическое оборудование позволяет с высокой точностью определить местоположение опухоли и ее границы, для того чтобы удалить ее, не повреждая здоровые ткани.

Устройство нейронавигации определяет координаты новообразования в ходе хирургического вмешательства на головном или спинном мозге с помощью системы, похожей на GPS, позволяя хирургу видеть 3-мерное изображение оперируемой области. Эта новейшая компьютерная технология обладает исключительной точностью (менее 1 мм), помогая достичь поражённого участка.

Предварительно перед хирургическим вмешательством пациент проходит КТ или МРТ-исследование. Полученные изображения загружаются в компьютерную систему навигационного устройства. Благодаря этому в ходе операции доктора в режиме реального времени могут увидеть различные рискованные участки и на основании полученной информации скорректировать свои действия.

Данный метод может применяться как вместе с другими технологиями, так и самостоятельно. Например, при небольших опухолях или новообразованиях, расположенных в труднодоступных участках, врачи имеют возможность всего с помощью одного минимального разреза проводить стереотаксическую биопсию. Во время процедуры тонкая игла вводится через небольшое отверстие и направляется к пораженному участку, после чего с точностью до миллиметра забирается образец ткани для биопсии. После чего проводится патологическое исследование полученного образца ткани. На основании результатов исследования выбирается наиболее оптимальный метод лечения.

Преимущества:

Позволяет хирургам с высокой точностью проходить через сложные рискованные участки, избегая опасных структур

Сокращает хирургические границы, в рамках которых проводится операция (благодаря маленькому операционному разрезу сокращается продолжительность операции, пациент меньше травмируется и быстрее восстанавливается после хирургии)

Обеспечивает ещё более безопасную операцию, в ходе которой не повреждаются здоровые участки организма Флуоресцентный микроскоп нового поколения Как известно, удалить опухоль головного или спинного мозга можно только микрохирургическим путем. Основная сложность в данном случае заключается в том, чтобы отличить пораженную ткань от здоровой. С помощью микроскопов нового поколения, оснащённых флуоресцентными фильтрами, отличить патологическое образование от здоровой нервной ткани стало возможным с максимальной точностью, что позволяет удалить опухоль посредством небольшого хирургического разреза.

Данная система, которая доступна лишь в самых продвинутых медицинских центрах по всему миру, используется не только для удаления опухолей, но и для лечения заболеваний сосудов головного мозга. Например, с ее помощью можно провести ангиографию сосудов головного мозга, позволяющую хирургам наблюдать за сосудистой сетью головного мозга ещё до завершения операции. Это также повышает шансы на успешный исход и делает более безопасным хирургическое лечение заболеваний сосудов головного мозга.

Интраоперативный нейромониторинг

Это система, которая в режиме реального времени отображает на экране монитора состояние рефлекторных путей, нервных окончаний спинного и головного мозга пациента с помощью электрических импульсов, которые подают электроды, закреплённые на мышцах или на волосистой части головы пациента во время операции, с целью минимизации риска повреждения нервов (паралича). Если в ходе операции возникнут какие-либо значительные изменения, система сразу же предупреждает докторов. Таким образом, предотвращается риск повреждения важных окончаний, из-за чего у пациента может возникнуть паралич и прочие нарушения.

Медицинский центр Anadolu - это современная многопрофильная клиника, расположенная в пригороде Стамбула, которая предоставляет высококачественную медицинскую помощь посредством новейших технологий и опытной команды специалистов по высоким международным стандартам.

Она была основана в 2005 году Благотворительным Фондом "Анадолу" совместно со всемирно известной Университетской клиникой Johns Hopkins Medicine из США. Благодаря этому стратегическому партнерству Медицинский Центр Anadolu работает по высоким американским стандартам и находится на одном уровне с ведущими медицинскими учреждениями мира.

Клиника обладает престижной аккредитацией Объединённой международной комиссии JCI (Joint Comission International) и Золотым сертификатом Planetree, который является свидетельством высокого пациенто-ориентированного подхода. На протяжении многих лет Медицинский Центр Anadolu также входит в 10 лучших клиник мира в рейтинге Международной Ассоциации Медицинского Туризма Medical Travel Quality Alliance.

С момента основания Медицинского центра Anadolu здесь работает Международный отдел, который занимается обслуживанием иностранных пациентов. Численность его сотрудников составляет более 65 человек, включая координаторов, переводчиков и команду медицинских специалистов, которая занимается координацией пациентов из-за рубежа.

"Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi" (Медицинский центр Anadolu)

Адрес: Cumhuriyet, 2255 No:, 3. Sk., 41400 Gebze/Kocaeli, Турция

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Телефон: +90 262 678 54 73

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