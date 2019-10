Всемирно известный финансовый журнал Global Finance определил список самых надежных и безопасных банков в 110 странах мира на 2019 год. По результатам проведенного опроса Kapital Bank был удостоен звания "Самый надежный банк Азербайджана" ("The Safest Bank in Azerbaijan for 2019").

Оценка банков в ежегодный рейтинг журнала производится согласно отчетам международных рейтинговых агентств Moody's, Standard & Poor's и Fitch, на основе оценок долгосрочных рейтингов в иностранной валюте и объемов активов банков. В оценке приняли участие около 1000 крупных банков мира из Западной, Центральной и Восточной Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Австралии и Африки, и только 50 банков получили титул как "Самый надежный".

Уже более 20 лет журнал Global Finance выбирает лучших представителей банковского сектора на развивающихся рынках. Критерии отбора победителя выводятся путем оценки роста активов, уровня прибыльности, стратегических отношений, качества обслуживания клиентов, присутствие правил в банковской отрасли и учет конкретных рисков и ресурсов каждой страны. Основная цель составления списка - определить наиболее безопасные банки по странам и помочь финансовым организациям в выборе стабильного партнера для дальнейшего сотрудничества.

Следует отметить, что в начале этого года Kapital Bank был удостоен премии "Лучший банк в сфере торгового финансирования" ("Best Trade Finance Providers") журналом Global Finance.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!