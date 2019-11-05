До 70 процентов годовой добычи нефти и газа SOCAR поступает с Нефтяных камней.

Как сообщил Trend в ходе медиатура, посвященного 70-летию Нефтяных камней, пресс-секретарь азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов, Нефтяные камни сегодня - стратегический узел связи и инфраструктуры, объединяющий другие нефтяные месторождения Азербайджана, передает Day.Az

Касаясь вопросов о процессе логистики нефти, Ахмедов рассказал, что добываемая здесь нефть после нагрева до 35-40 градусов в специальных печах транспортируется непосредственно по 70-километровому трубопроводу в Дюбендинский терминал и направляется по назначению на экспорт или обработку.

Прием, первичная обработка и передача на берег природного газа, добываемого на месторождении "Гюнешли" и платформе "Чираг-1", осуществляется через компрессорную станцию СКС, отметил пресс-секретарь.

"В 1994 году станция была сдана в эксплуатацию с проектной мощностью 4,2 миллиона кубометров в день. В результате проведенной в последующем модернизации его передаточная мощность доведена до 11 миллионов кубометров в сутки", - подытожил Ахмедов.

Отметим, что Нефтяные камни - поселок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Абшеронского полуострова.

Нефтяные камни расположены на металлических эстакадах, сооруженных в 1949 году в связи с началом добычи нефти со дна моря вокруг Черных камней - каменной гряды, едва выступающей на поверхности моря.

Подготовительные работы к бурению первой разведочной скважины на Нефтяных камнях начались в июне 1949 года.

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