Азербайджан уделяет особое внимание реформам в области перехода на безналичные расчеты, сказал на Четвертом международном банковском форуме первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алим Гулиев.

Как передает Trend с мероприятия, открывая Форум, Гулиев в своем выступлении проинформировал аудиторию о том, что увеличение объема безналичных платежей, наряду с развитием цифровизации, напрямую влияет на ослабление позиций теневой экономики, передает Day.Az.

Заместитель председателя рассказал, что там, где высок уровень безналичных расчетов между субъектами экономической деятельности, всегда низкий удельный вес теневой экономики. В частности, в странах Африки и Южной Америки, где количество безналичных операций в год на человека традиционно на самых низких отметках, удельный вес теневой экономики занимает 50 процентов от экономики страны. В Сингапуре же, где это количество доходит до 700 операций на человека в год, теневая экономика занимает всего-лишь девять процентов.

В странах с высокой теневой экономикой низкая инвестиционная привлекательность банков, в связи с чем, отметил Гулиев, в Азербайджане в последнее время проводится много экономических реформ, направленных в том числе и на переход к безналичной экономике, развитию финансовой грамотности и цифровизации.

Напомним, в Баку, при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, проходит двухдневный Четвертый международный банковский форум, который является одним из самых престижных финансовых и банковских мероприятий региона.

Форум объединяет руководителей органов регулирования и контроля в финансово-банковской сфере, ведущих менеджеров коммерческих банков и других участников финансового сектора.

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