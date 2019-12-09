Сила той или иной страны измеряется не только тем, что она не живет в кредит, но и тем, способна ли она сама кредитовать другие государства и финансировать проекты и гуманитарные акции за рубежом.

Можно полноправно утверждать, что сегодняшний Азербайджан - сильное и устойчивое государство, которое за сравнительно короткий срок превратилось из страны, берущей в долг, в инвестора и донора международных финансовых структур. Полная финансовая независимость Азербайджана укрепляет его имидж и привлекательность, а платежеспособность страны заставляет международных кредиторов выстраиваться в очередь. Но Баку уже давно преодолел зависимость от иностранных кредитов и взял курс на минимализацию внешнего долга.

"Сегодня желающие дать нам кредит выстроились в ряд. Мы не берем. Мы сами даем кредиты, - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на мероприятии в честь 100-летия БГУ. - Наш внешний государственный долг составляет 17 процентов от валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире. Сейчас, вот прямо завтра мы можем получить любую сумму - хоть 10 миллиардов долларов. Но мы не берем, я не позволяю. Вновь снижаю долг".

Параллельно наблюдается рост иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику (следует не путать кредиты и инвестиции). Это можно только приветствовать. Однако самым крупным инвестором осуществляемых в республике и регионе проектов является сам Азербайджан. Страна также является крупным кредитором для соседних и не только соседних стран.

17 процентов от ВВП - это прекрасный показатель для внешнего долга государства. В 2018 году внешний долг Азербайджана сократился с 22,8 процента до 19 процентов ВВП. В этом году сокращение показателя продолжается.

Отметим, что в соседней Армении также заявили о снижении госдолга, достигшего в прошлом году критической отметки. Но для Армении этот факт не может считаться позитивным, потому что означает резкое сокращение финансирования экономики. Армении с большими опасениями дают в кредит, инвестиции же находятся на мизерном уровне, так как неплатежеспособность и недобросовестность страны в плане международных обязательств хорошо известны. Инвестиции в армянскую экономику уходят в никуда и не дают никакой отдачи. В Азербайджан же зарубежные компании и финансовые структуры инвестируют охотно, так как любая инвестиция несет инвестору прибыль.

Азербайджан на сегодня не только инвестор, но и донор. На днях наша страна присоединилась к числу стран-доноров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Как отмечается в сообщении банка, грант минэкономики Азербайджана в размере 2 млн. долларов США обеспечит поддержку проектов ЕБРР в различных секторах для оказания содействия в диверсификации экономики страны, поощрения развития частного бизнеса в ненефтяном секторе, расширения инновационных возможностей и повышения экспортного потенциала.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти и премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписали соответствующий договор о выделении средств на первом Инвестиционном саммите стран-участниц программы "Восточное партнерство" Европейского Союза, организованном в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Несколькими месяцами ранее, в мае этого года Азербайджан стал страной-донором Азиатского фонда развития АБР (Азиатский банк развития). 5 мая в Суве (Фиджи) прошло 52-е заседание Совета управляющих АБР, в котором приняла участие и азербайджанская делегация.

Азербайджан стал участником АБР в 1999-м году, а через 10 лет получил статус донора.

Азербайджан является донором уже не первый год и вносит вклад в устойчивое развитие стран Африки, Азии и Латинской Америки. Это совершенно новая глава в истории Азербайджана.

Что касается инвестиционных возможностей страны, то они растут из года в год. Так, например, Азербайджан вложил 3 млрд. долларов в экономику Германии, в Россию вложено 1,2 млрд. долларов, для Грузии же наша страна является крупнейшим донором - вложения в нее составили 3,2 млрд. долларов. Более того, инвестиции Госнефтефонда в американский рынок превышают 8 млрд. долларов.

А на днях министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отметил, что в следующем году Азербайджан выделит 7 миллионов долларов в качестве донорских сумм для международных организаций. По два миллиона долларов получат Азиатский банк развития (точнее, Азиатский фонд развития при АБР) и ЕБРР. Еще три миллиона получит Международная ассоциация развития.

Это не только вклад Азербайджана в международное развитие, но и еще один пример политики международного сотрудничества страны в последние годы.

Напомним, что на торжественной церемонии по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников Президент Азербайджана рассказал в своем выступлении, как непросто было четверть века назад убеждать потенциальных инвесторов, что "вкладывать инвестиции в Азербайджан можно и нужно, что тот, кто сегодня вкладывает инвестиции в Азербайджан, завтра получит большую пользу".

Так и случилось - кто поверил в перспективы Азербайджана, не прогадал.

Лейла Таривердиева