В бутике можно приобрести лучшие сорта икры, рыбные деликатесы, а также продегустировать блюда с черной икрой, специально разработанные лучшими шеф-поварами для Baku Caviar Boutique.

Каждая столица мира славится своим особым деликатесом. Теперь и в Баку появилась возможность продегустировать и приобрести азербайджанский национальный деликатес - чёрную икру.

Впервые в нашей столице в Ичеришехер открывает свои двери икорный бутик Baku Caviar.

Здесь, в атмосфере элегантности и уюта, гости могут попробовать и приобрести лучшую местную натуральную чёрную икру Baku Caviar, местные рыбные деликатесы и элитный алкоголь.

На первом этаже расположился магазин, где представлены все сорта местной чёрной икры, а также рыбные деликатесы и дизайнерские сувениры. Бренд Baku Caviar представляет здесь 4 самых лучших сорта икры: 2 вида осетровой, белужью и севрюжью.

Сорт Osetra обладает нежным вкусом, а добывают её из самого ценного и изящного русского осётра. Beluga - это икринки большие и зернистые, цвет которых варьируется от почти чёрного до светло-серого; и чем светлее икра, тем больше она ценится. Sevruga - самая мелкая, тёмная и, по мнению некоторых экспертов, самая вкусная чёрная икра.

Сотрудники бутика с удовольствием рассказывают гостям об истории и особенностях азербайджанской чёрной икры.

На втором этаже Baku Caviar Boutique гости могут испытать уникальный гастрономический опыт - дегустацию блюд из различных видов икры и рыбных деликатесов, специально разработанных лучшими шеф-поварами для этого икорного бутика.

Ну и на самой крыше нового бакинского заведения расположилась уютная терраса с баром и зоной отдыха, с прекрасным видом на Старый город. Этот бутик - уникальное место не только для Азербайджана; подобные проекты в мире можно пересчитать по пальцам.

Производство икры в Азербайджане берет свое начало в 1954 году, когда здесь впервые был построен завод по разведению осетровых. Он расположен в Нефтчалинском районе, в природном заповеднике на берегу Каспия. В советское время эту икру поставляли в Кремль, а одним из самых известных поклонников именно этой икры был сэр Уинстон Черчилль.

Бренд Baku Caviar, став преемником этого завода, восстановил не только икорное производство в Азербайджане, но и саму природу Каспия. За каждую проданную банку икры компания выпускает в море 10 мальков осетра. Таким образом, покупая икру Baku Caviar, каждый человек помогает восстановить природные ресурсы Каспия.

Икра Baku Caviar - это настоящая натуральная азербайджанская чёрная икра, произведённая традиционным методом без использования искусственных консервантов. Она уже стала гастрономическим символом Азербайджана, а с открытием фирменного магазина Baku Caviar в Азербайджане появилась ещё одна достопримечательность мирового уровня.

Адрес Baku Caviar Boutique: Ичеришехер, улица Асафа Зейналлы, 61

Телефон: + 994 51 206 12 16